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Империя зла
Некоторым участникам «Евровидения» Украина прощает пребывание в Крыму
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GoodZone 12 Мая 2017 в 09:50:08
Еще один участник «Евровидения» оказался под угрозой депортации из Киева, и это один из фаворитов конкурса. СБУ пытается оправдаться, почему пребывание Кристиана Костова в Крыму теперь уже не нарушает украинских законов, но аналитики констатируют: «Евровидение» окончательно стало инструментом политических игр.



«СБУ! СБУ! Дебилы, просыпайтесь, у меня вам подарок... Помните такой лагерь? Кристиан Костов! СБУ, погранслужба и остальные кастрюли, дуршлаги, и что вы теперь будете делать?»
Комментарии, по рейтингу, по дате
  wde 12.05.2017 в 10:26:23   # 602706
О Шарий заехал, давно его тут не было. Осталось еще Камикадзе_Д сюда, и голосовалку снизу, у кого лучше выходит критиковать
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