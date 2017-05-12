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Некоторым участникам «Евровидения» Украина прощает пребывание в Крыму
Еще один участник «Евровидения» оказался под угрозой депортации из Киева, и это один из фаворитов конкурса. СБУ пытается оправдаться, почему пребывание Кристиана Костова в Крыму теперь уже не нарушает украинских законов, но аналитики констатируют: «Евровидение» окончательно стало инструментом политических игр.
«СБУ! СБУ! Дебилы, просыпайтесь, у меня вам подарок... Помните такой лагерь? Кристиан Костов! СБУ, погранслужба и остальные кастрюли, дуршлаги, и что вы теперь будете делать?»
О Шарий заехал, давно его тут не было. Осталось еще Камикадзе_Д сюда, и голосовалку снизу, у кого лучше выходит критиковать