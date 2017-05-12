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Империя зла
CNN: Россия солгала Белому дому, опубликовав фото со встречи Трампа и Лаврова
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danilov 12 Мая 2017 в 10:00:01
Белый дом не ожидал, что власти России разрешат государственному агентству ТАСС публиковать фотографии, сделанные в Овальном кабинете во время встречи президента США Дональда Трампа и главы МИД России Сергея Лаврова, сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленный источник в Белом доме.

Фотографии со встречи, на которой присутствовал фотограф российского агентства, были опубликованы не только самим ТАСС, но и в соцсетях российского МИДа.

При этом источник в Белом доме рассказал телеканалу, что они не публиковали фото, хотя фотограф администрации и был на встрече.

«Они обманули нас. В этом проблема с русскими — они врут», — заявил разгневанный чиновник из администрации Трампа.

Так, в соцсетях МИД России было опубликовано фото, как Трамп пожимает руку Лаврову и улыбается. При этом на некоторых фотографиях видно, что на встрече присутствовал и посол России в США Сергей Кисляк, отношение к которому в США неоднозначное из-за, как утверждается, его участия во «вмешательстве» России в президентские выборы в США.

https://www.gazeta.ru/politics/news/2017/05/11/n_10035533.shtml

Автор снимка Трампа и Кисляка ответил на травлю американских СМИ

Фотограф ТАСС Александр Щербак рассказал об обстоятельствах, при которых были сделаны «скандальные» снимки рукопожатий американского президента Дональда Трампа с главой МИДа Сергеем Лавровым и послом России Сергеем Кисляком.

На своей странице в Facebook рассказал, что по условиям совместной работы с МИД России отдает часть фото материала в министерство для бесплатных публикаций на официальной странице и в других источниках.

«В съемке встречи Трампа и Лаврова не было ничего необычного, все в штатном режиме», — отметил он. Щербак рассказал, как после встречи Лаврова с Тиллерсоном его привезли в Белый дом, где он прошел досмотр («обнюхали собачки»). В одной из комнат он в сопровождении представителя США дождался российской делегации.

«На саму съемку я пошел только с двумя фотоаппаратами, все вещи, включая мобильник, я оставил в другом помещении — так, как мне заблаговременно про это сказали. Съемка обычная, хендшейк со всей делегацией, обмен слов, далее началась встреча, минуту поработали, потом мне сказали «все». Вышел из Овального кабинета и проследовал в помещение, где до этого и находился», - рассказал Щербак.

После этого российская делегация отправилась в посольство России, а затем улетела из Вашингтона.

«Я обращаюсь к американским журналистам с просьбой не терять чувства профессионального достоинства и не перекидывать свой провал в организации съемки и прохода своих СМИ на других людей», - заявил Щербак.

Он отметил, что за долгие годы работы фотокорреспондентом «впервые сталкивается с таким абсурдом и бредовыми обвинениями».

Комментируя это заявление, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила: «Когда журналисты начинают травить коллег по цеху, то это уже дно. И они его коснулись».

Ранее американские СМИ возмутились тем фактом, что их представители не были допущены на закрытую встречу Трампа с российской делегацией, при этом Россия опубликовала фото оттуда.

Захарова в комментариях к своему посту объяснила ситуацию: «Я понятия не имею, как и что американцы решили внутри себя: кого пускать из своих, кого не пускать. Нам было сказано: один фотограф. Один фотограф от российской стороны и пришел».

Тем временем, по сообщениям американских СМИ, в Белом доме сочли обманом размещение в Сети фотографий с закрытой встречи президента США Дональда Трампа с российской делегацией.

В руководстве США, судя по всему, не ожидали, что снимки будут опубликованы. При этом прямо не сообщается, что были какие-то договоренности о том, чтобы не размещать фото в открытом доступе.

Отметим, что во время визита госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву фото его встречи с президентом России Владимиром Путиным ни одной из сторон не публиковались.

https://vz.ru/news/2017/5/11/869878.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Desperado 12.05.2017 в 10:32:46   # 602710
Пиндосы в своем репертуаре. Дебилы, бл...
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  Aboka 12.05.2017 в 10:33:32   # 602711
Заголовок слишком громко начинается
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  eric_land 12.05.2017 в 10:41:13   # 602718
Детский сад
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  332-712 12.05.2017 в 10:41:57   # 602719
так я не пойму, у СМИ свобода или нет. CNN, вы бы определились...
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