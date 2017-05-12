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Империя зла
С кем мы воевали
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danilov 12 Мая 2017 в 15:21:17
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  Vrangel 12.05.2017 в 15:55:40   # 602815
Интересно, какой чёрт минусанул?))
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  Hairless 12.05.2017 в 16:00:31   # 602817
Я минусанул. Случайно нажал не ту кнопку, в чем искренне раскаиваюсь.
Если админ может убрать мой "минус" - прошу его это сделать.
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  Северный чел 12.05.2017 в 16:06:07   # 602821
тогда был СОВЕТСКИЙ СОЮЗ, а сейчас РФ. Нет той системы и самопожертвования, какая была в людях тех времен. Они жертвовали собой на будущее, для будущих поколений, для нас. А мы... А мы сейчас требуем "хлеба и зрелищь", айфон последний, интенет, машину по круче, работу по легче и денег по больше. А рботать должен "лох". А про олигархов вообще молчу...

Сказал он конечно хорошо, но это бравада, хвастовство, не своими заслугами!
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  едридмадрид 12.05.2017 в 16:09:34   # 602822
Цитата: Северный чел от 12.05.2017 16:06:07
тогда был СОВЕТСКИЙ СОЮЗ, а сейчас РФ. Нет той системы и самопожертвования, какая была в людях тех времен. Они жертвовали собой на будущее, для будущих поколений, для нас. А мы... А мы сейчас требуем "хлеба и зрелищь", айфон последний, интенет, машину по круче, работу по легче и денег по больше. А рботать должен "лох". А про олигархов вообще молчу...

Сказал он конечно хорошо, но это бравада, хвастовство, не своими заслугами!


первая часть , я так понимаю про нынешную Северную Корею написна

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  kkafp 12.05.2017 в 16:17:25   # 602830
Quote:
Сказал он конечно хорошо, но это бравада, хвастовство, не своими заслугами!

Мне кажется правильно сформулировал и надо об этом говорить, никакая не бравада, а аргументированное напоминание о реальных событиях.
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  Skype 12.05.2017 в 16:22:23   # 602831
Он прав 100%, именно с европой и азией, японы гады также помогали Гитлеру
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  Skype 12.05.2017 в 16:26:59   # 602833
Сказал он конечно хорошо, но это бравада, хвастовство, не своими заслугами!

Не вижу бравады, слышу факты. Да был СССР и что ??? Все были в одном порыве и желали одного, оторвать башку гитлеру. Монголам также спасибо за помощь СССР
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  едридмадрид 12.05.2017 в 16:36:11   # 602838
Цитата: Skype от 12.05.2017 16:26:59
Сказал он конечно хорошо, но это бравада, хвастовство, не своими заслугами!

Не вижу бравады, слышу факты. Да был СССР и что ??? Все были в одном порыве и желали одного, оторвать башку гитлеру. Монголам также спасибо за помощь СССР


как говорится монета имеет две стороны , да наши предки победили фашизм , но

не забываем и про то что , Сталин и его окружение внесли немалый вклад в становлении фашисткого режима во главе Гитлера в Германии ,
один пакт о ненападении чего стоит ,
да и ёще сколько сырья было доставлено в германию , а про то что практический весь офицерский состав фашистов , проходил военную учебу в СССР

а про совместные парады вообще молчу
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