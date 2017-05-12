С кем мы воевали

тогда был СОВЕТСКИЙ СОЮЗ, а сейчас РФ. Нет той системы и самопожертвования, какая была в людях тех времен. Они жертвовали собой на будущее, для будущих поколений, для нас. А мы... А мы сейчас требуем "хлеба и зрелищь", айфон последний, интенет, машину по круче, работу по легче и денег по больше. А рботать должен "лох". А про олигархов вообще молчу...Сказал он конечно хорошо, но это бравада, хвастовство, не своими заслугами!