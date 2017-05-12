С кем мы воевали

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danilov 12 Мая 2017 в 15:21:17
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Северный чел 12.05.2017 в 16:06:07 # 602821
Сказал он конечно хорошо, но это бравада, хвастовство, не своими заслугами!
едридмадрид 12.05.2017 в 16:09:34 # 602822
Цитата: Северный чел от 12.05.2017 16:06:07
тогда был СОВЕТСКИЙ СОЮЗ, а сейчас РФ. Нет той системы и самопожертвования, какая была в людях тех времен. Они жертвовали собой на будущее, для будущих поколений, для нас. А мы... А мы сейчас требуем "хлеба и зрелищь", айфон последний, интенет, машину по круче, работу по легче и денег по больше. А рботать должен "лох". А про олигархов вообще молчу...
Сказал он конечно хорошо, но это бравада, хвастовство, не своими заслугами!
тогда был СОВЕТСКИЙ СОЮЗ, а сейчас РФ. Нет той системы и самопожертвования, какая была в людях тех времен. Они жертвовали собой на будущее, для будущих поколений, для нас. А мы... А мы сейчас требуем "хлеба и зрелищь", айфон последний, интенет, машину по круче, работу по легче и денег по больше. А рботать должен "лох". А про олигархов вообще молчу...
Сказал он конечно хорошо, но это бравада, хвастовство, не своими заслугами!
первая часть , я так понимаю про нынешную Северную Корею написна
Сказал он конечно хорошо, но это бравада, хвастовство, не своими заслугами!
Мне кажется правильно сформулировал и надо об этом говорить, никакая не бравада, а аргументированное напоминание о реальных событиях.
Не вижу бравады, слышу факты. Да был СССР и что ??? Все были в одном порыве и желали одного, оторвать башку гитлеру. Монголам также спасибо за помощь СССР
едридмадрид 12.05.2017 в 16:36:11 # 602838
Цитата: Skype от 12.05.2017 16:26:59
Сказал он конечно хорошо, но это бравада, хвастовство, не своими заслугами!
Не вижу бравады, слышу факты. Да был СССР и что ??? Все были в одном порыве и желали одного, оторвать башку гитлеру. Монголам также спасибо за помощь СССР
Сказал он конечно хорошо, но это бравада, хвастовство, не своими заслугами!
Не вижу бравады, слышу факты. Да был СССР и что ??? Все были в одном порыве и желали одного, оторвать башку гитлеру. Монголам также спасибо за помощь СССР
как говорится монета имеет две стороны , да наши предки победили фашизм , но
не забываем и про то что , Сталин и его окружение внесли немалый вклад в становлении фашисткого режима во главе Гитлера в Германии ,
один пакт о ненападении чего стоит ,
да и ёще сколько сырья было доставлено в германию , а про то что практический весь офицерский состав фашистов , проходил военную учебу в СССР
а про совместные парады вообще молчу