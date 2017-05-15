Тиллерсон: «вмешательство России в американские выборы» хорошо задокументировано

Тиллерсон: «вмешательство России в американские выборы» хорошо задокументированоИ эти документы предъявлены... были бы, если бы их не засекретили! Вот ведь какая штука: ну никак не могут пиндосники представить доказательства, ну очень секретные документы! Представьте картину: суд, судят разбойника, убийцу, хакера(в одном лице) и говорят: "Ваша вина доказана неопровержимыми уликами, но мы вам их не можем предоставить так как они засекречены". "Так что получите по совокупности пожизненное и не вякайте". Вот такая правовая страна Америка!
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danilov 15 Мая 2017 в 22:32:15
«У нас есть широкий круг серьёзных вопросов, которые необходимо решить в контексте отношений России и США. Очевидно, что вмешательство России в выборы — один из них. Я думаю, это было хорошо задокументировано, это достаточно хорошо понятно, природа этого вмешательства здесь или где-то ещё», — сказал Тиллерсон.
Ранее СМИ сообщили, что Минюст США запрашивал банковские данные Пола Манафорта — бывшего руководителя предвыборного штаба американского президента Дональда Трампа — в рамках расследования «вмешательства» России в выборы.
Российские власти неоднократно опровергали любую информацию о том, что Москва якобы вмешивалась в ход выборов в США.
RT
Комментарии, по рейтингу, по дате
Был бы ты Тиллерсон госсекретарём ???
Рекс как бы то ни было. На своих лаешь собака.