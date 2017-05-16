Экс-глава контрразведки Франции: Мифом о «российской угрозе» НАТО продлевает себе жизнь

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danilov 16 Мая 2017 в 13:56:47
«Как и любая организация, Североатлантический альянс хочет продолжать жить, и единственная причина для того, чтобы продлить его существование, – это вы (Россия – прим. ВЗГЛЯД)», – сказал Бонне RT.
Он выразил сожаление в связи с тем, что Франция, которая покинула альянс в 1966 году, вновь стала членом блока в 2009 году. Бонне назвал это огромной ошибкой, заявив, что Североатлантический альянс вообще следует расформировать.
НАТО, по его оценке, представляет больше опасности, чем пользы.
«Бесполезно доставлять беспокойство русским, совершенно бессмысленно заставлять вас нервничать, не надо дразнить русского медведя», – добавил он.
Западные политики, а также представители Североатлантического альянса запугивают граждан так называемой российской угрозой. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что от политики по «сдерживанию» России давно пора отказаться и сдать ее в архив истории. Он говорил, что руководство НАТО раздувает миф о «российской угрозе».
RT
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