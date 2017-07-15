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Империя зла
Мосул: До и после
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danilov 15 Июля 2017 в 15:18:15
Один из ключевых торговых районов Мосула. До и после захвата Мосула Халифатом и американских "высокоточных" бомбардировок.


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Комментарии, по рейтингу, по дате
  Пермяк 15.07.2017 в 16:09:35   # 616864
Боюсь такая картина будет везде где идёт война.
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  Makintosh 15.07.2017 в 16:56:35   # 616867
это здания... ,а сколько человеческих жизней?
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