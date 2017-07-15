Хакер передал СМИ письма отвечающего за разведку в отношении России сотрудника Госдепа

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danilov 15 Июля 2017 в 17:00:24
Это письмо, по данным журнала, было разослано сразу на несколько адресов. В тексте письма указывается, что хакер получил письма с частного электронного почтового адреса чиновника на севере gmail. В архиве - письма за два последних года, которые содержат в том числе личную информацию, передает РИА «Новости».
Среди писем в том числе обнаружена переписка чиновника Госдепа с сотрудниками спецслужб, СМИ, неправительственных организаций и международных фондов.
Эти письма, по утверждению хакера, свидетельствуют о том, кто «в ответе за формирование повестки дня во многих странах по всему миру, особенно там, где обстановка небезопасна».
Издание отмечает, что чиновник занимает высокую должность в управлении разведки Госдепа, однако имя его не уточняется по соображениям безопасности и по настоянию ведомства. Кроме того, один из тех, с кем переписывался чиновник, чья почта была вскрыта, сообщил, что речь идет о взломе «возможно самого высокопоставленного сотрудника разведки по России во всем американском правительстве», а этот человек знает больше, «чем кто-либо».
Госдеп не подтвердил и не опроверг подлинность переписки.
https://vz.ru/news/2017/7/14/878770.html
Подробности
Была взломана почта сотрудника разведки США Роберта Отта, специализирующего на России.
Его должность — глава подразделения по российской внутренней политике в отделе по России и Евразии Бюро разведки и исследований Госдепартамента США.
В Письмах чаще всего речь идет о ссылках на материалы «Новой газеты», The New Times, «Слона», «Ведомостей», РБК, “Ъ”, «Эха Москвы», Meduza, The Insider. Часто встречаются ссылки на аналитические статьи Московского центра Карнеги.
Роберта Отто и его партнеров по переписке интересуют самые разные аспекты российской внутренней политики.
Например, в письмах со ссылкой на интернет-экспертов обсуждается вероятность досрочных выборов в России, перспективы протестов дальнобойщиков, приватизация «Башнефти» и потенциал ОНФ.
Роберт Отто мониторит твиты главы Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина, главреда «Эха Москвы» Алексея Венедиктова и руководителя МИА «Россия сегодня» Маргариты Симоньян. Он внимательно изучает страницу в Контакте Игоря Стрелкова-Гиркина и посты в Facebook эксперта из МГИМО Валерия Соловья.
Множество писем посвящено кадровым перестановкам в разных российских государственных структурах и тому, насколько влиятельным является тот или иной госдеятель. Так, к одному из них прикреплен семистраничный профайл на руководителя администрации президента РФ Антона Вайно (собранный из открытых источников). В другой цепочке писем обсуждается, кто где сидит на заседаниях Совета безопасности РФ и что это может означать. Несколько писем посвящены перемещению Вячеслава Володина из администрации президента в Госдуму.
В другой группе писем высказываются гипотезы, что может содержаться в тех или иных секретных указах президента РФ, в частности, в каком из них речь идет о назначении Сергея Королева на пост главы Службы экономической безопасности ФСБ РФ. При этом Владимира Путина Роберт Отто и его партнеры по переписке нередко называют просто «Пу».
Вот ссылки на архив с почтой этого шпиёна:
https://pastebin.com/5Jr2tnu3
https://justpaste.it/18s1y