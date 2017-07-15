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Империя зла
Немецкий депутат предложила расстрелять участников беспорядков на саммите G20
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danilov 15 Июля 2017 в 17:13:28
Об этом 71-летняя Кристель Вайсиг написала на своей странице в "Фейсбуке", однако вскоре удалила свою публикацию.

В Германии 71-летняя депутат федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Кристель Вайсиг предложила расстрелять протестующих, которые устроили беспорядки в Гамбурге во время саммита G20. Как передаёт The Local, публикацию с таким предложением она разместила на своей странице в "Фейсбуке", однако позже удалила её.

— Погромщиков надо было бы расстреливать на месте, почему мы не разрешаем этого делать? — написала Вайсиг.

Политик отказалась прокомментировать СМИ свои слова, поэтому на вопросы журналистов ответил её представитель Хенниг Хофгард, который объяснил публикацию тем, что депутат была поражена царившим в родном для неё городе насилием.


https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1026803/niemietskii_dieputat_priedlozhila_r asstrieliat_uchastnikov_biesporiadk ov_na_sammitie_g20
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  Сила 15.07.2017 в 18:11:09   # 616871
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