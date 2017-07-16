Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Империя зла
Американский бегун признан невиновным в допинге, попавшем в организм через поцелуй
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 15 Июля 2017 в 22:48:08
Победителя Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в эстафетном беге американца Гила Робертса признали невиновным в употреблении запрещенных препаратов, передает BBC.

По данным издания, в пробе спортсмена обнаружен пробенецид. По словам американца, за несколько недель до взятия допинг-пробы, его подруга в целях лечения принимала препарат, содержащий данное вещество. В день теста они поцеловались сразу после того, как девушка приняла лекарство.

При этом Робертс утверждает, что не знал о возможности попадания запрещенного вещества в организм через поцелуй. Именно благодаря этому он смог доказать свою невиновность.

Американская арбитражная ассоциация, рассматривавшая дело 28-летнего спортсмена, выступила за оправдание американца.

Напомним, в апреле стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не стали расследовать информацию о положительных допинг-пробах ямайских спринтеров с Олимпийских игр 2008 года в Пекине,

https://ruposters.ru/news/15-07-2017/amerikanskij-begun-priznan-nevinovnym

НУ кто бы сомневался...
Комментарии, по рейтингу, по дате
  TATARIN7 15.07.2017 в 23:16:02   # 616887
Пендосам не привыкать пиздеть всему миру
поощрить | покарать
  Mikado 15.07.2017 в 23:43:55   # 616892
А может не через поцелуй и может не от девушки?
поощрить (2) | покарать
  МишкаНаСевер 16.07.2017 в 00:02:23   # 616897
Чет тоскливо стало на титусе....
поощрить | покарать
  SVOY 16.07.2017 в 00:46:32   # 616899
Зачем эта новость. Если не честно играет Человек, то с ним просто перестают играть, а не доказывают его нечестность. Не участвуйте в Олимпиадах, Евровидениях. Создайте что-то своё. Не можете? Тогда заткните язык в жопу и молчите.
поощрить (1) | покарать (2)
  Пермяк 16.07.2017 в 01:21:28   # 616906
Цитата: SVOY от 16.07.2017 00:46:32
Зачем эта новость. Если не честно играет Человек, то с ним просто перестают играть, а не доказывают его нечестность. Не участвуйте в Олимпиадах, Евровидениях. Создайте что-то своё. Не можете? Тогда заткните язык в жопу и молчите.


Просто сказочный долбодятел
поощрить | покарать
  Странник 626 16.07.2017 в 01:48:31   # 616913
Цитата: SVOY от 16.07.2017 00:46:32
Зачем эта новость. Если не честно играет Человек, то с ним просто перестают играть, а не доказывают его нечестность. Не участвуйте в Олимпиадах, Евровидениях. Создайте что-то своё. Не можете? Тогда заткните язык в жопу и молчите.
;жаль что это не так..., а хотелось бы что бы всё было просто. Увы в мире слишком много идиотов которые всё усложняют в погоне за "счастьем" без морали и принципов...
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь