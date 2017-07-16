Американский бегун признан невиновным в допинге, попавшем в организм через поцелуй

Зачем эта новость. Если не честно играет Человек, то с ним просто перестают играть, а не доказывают его нечестность. Не участвуйте в Олимпиадах, Евровидениях. Создайте что-то своё. Не можете? Тогда заткните язык в жопу и молчите.