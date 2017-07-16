Американский бегун признан невиновным в допинге, попавшем в организм через поцелуй

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danilov 15 Июля 2017 в 22:48:08
По данным издания, в пробе спортсмена обнаружен пробенецид. По словам американца, за несколько недель до взятия допинг-пробы, его подруга в целях лечения принимала препарат, содержащий данное вещество. В день теста они поцеловались сразу после того, как девушка приняла лекарство.
При этом Робертс утверждает, что не знал о возможности попадания запрещенного вещества в организм через поцелуй. Именно благодаря этому он смог доказать свою невиновность.
Американская арбитражная ассоциация, рассматривавшая дело 28-летнего спортсмена, выступила за оправдание американца.
Напомним, в апреле стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не стали расследовать информацию о положительных допинг-пробах ямайских спринтеров с Олимпийских игр 2008 года в Пекине,
https://ruposters.ru/news/15-07-2017/amerikanskij-begun-priznan-nevinovnym
НУ кто бы сомневался...
Комментарии, по рейтингу, по дате
МишкаНаСевер 16.07.2017 в 00:02:23 # 616897
Цитата: SVOY от 16.07.2017 00:46:32
Зачем эта новость. Если не честно играет Человек, то с ним просто перестают играть, а не доказывают его нечестность. Не участвуйте в Олимпиадах, Евровидениях. Создайте что-то своё. Не можете? Тогда заткните язык в жопу и молчите.
Зачем эта новость. Если не честно играет Человек, то с ним просто перестают играть, а не доказывают его нечестность. Не участвуйте в Олимпиадах, Евровидениях. Создайте что-то своё. Не можете? Тогда заткните язык в жопу и молчите.
Просто сказочный долбодятел
Странник 626 16.07.2017 в 01:48:31 # 616913
Цитата: SVOY от 16.07.2017 00:46:32;жаль что это не так..., а хотелось бы что бы всё было просто. Увы в мире слишком много идиотов которые всё усложняют в погоне за "счастьем" без морали и принципов...
Зачем эта новость. Если не честно играет Человек, то с ним просто перестают играть, а не доказывают его нечестность. Не участвуйте в Олимпиадах, Евровидениях. Создайте что-то своё. Не можете? Тогда заткните язык в жопу и молчите.
Зачем эта новость. Если не честно играет Человек, то с ним просто перестают играть, а не доказывают его нечестность. Не участвуйте в Олимпиадах, Евровидениях. Создайте что-то своё. Не можете? Тогда заткните язык в жопу и молчите.