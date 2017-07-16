Экс-советник Трампа: в 90-е мы тоже вмешивались в выборы русских

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 16 Июля 2017 в 11:11:01
На ваш взгляд как рядового гражданина, какую роль на самом деле сыграла Россия в выборах 2016 года?
МАЙКЛ КАПУТО, экс-советник Трампа: Я считаю и всегда считал, что WikiLeaks каким-то образом связан с Россией. Неясно, имеют ли они отношение к тому, что произошло в этот раз. Ведь у нас даже не было шанса взглянуть на сервер. Национальный комитет Демократической партии не предоставил его ФБР или Министерству внутренней безопасности.
Я думаю, что в прошлом они (WikiLeaks. — ИноТВ) получали свои материалы из России. Но, по правде говоря, нет никакой нужды в сговоре со штабом Трампа, чтобы русские с помощью активных мероприятий вмешались в наши выборы. Мы сами вмешиваемся в выборы.
Самое забавное, что в 1994 году я был направлен в Россию администрацией Клинтона, чтобы вмешаться в их выборы.
Да ну? И какого результата вы добивались?
МАЙКЛ КАПУТО: Переизбрания Бориса Ельцина.
И как переизбрание Ельцина сказалось на России?
МАЙКЛ КАПУТО: Не очень-то хорошо. Когда я познакомился с Ельциным, он был львом, но в итоге спился.
Да, он был пьяницей, без сомнений. Но вы считаете вероятным, что российское правительство имело отношение к взлому компьютерного сервера национального комитета Демократической партии?
МАЙКЛ КАПУТО: Я считаю вероятным, что российское правительство с помощью активных мероприятий пыталось вмешаться в американские выборы. Потому что они вмешиваются в выборы всех ключевых государств точно так же, как и мы.
Возможно, мы не устраиваем хакерские атаки, а возможно, и устраиваем. Я не знаю. Но я как человек, которого отправляли в Россию, чтобы повлиять на их выборы, могу привести следующий факт: все ведущие оппозиционные партии России были обеспокоены моей работой. И они заявляли, что я должен перестать вмешиваться в их выборы. Я осознаю всю иронию ситуации.
По вашим словам, вас направило правительство США?
МАЙКЛ КАПУТО: Администрация Клинтона. Я работал на Центральную избирательную комиссию там, чтобы расшевелить их выборы. Затем я пытался помочь кандидатам.
https://russian.rt.com/inotv/2017-07-15/Eks-sovetnik-Trampa-v-90-e-mi
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: птнпшнх от 16.07.2017 12:42:31Стоило регистрироваться, чтобы пукнуть?
Цитата: птнпшнх от 16.07.2017 12:42:31
Софруджу,А завербованный американцами Ельцин посадил на трон после себя Путина.Шах и Мат кремлебот!
Софруджу,А завербованный американцами Ельцин посадил на трон после себя Путина.Шах и Мат кремлебот!
Силовики поняли что страна разваливается - Путина подсунули именно они.
chimkentec 16.07.2017 в 13:27:57 # 616979
Цитата: Софруджу от 16.07.2017 11:29:26
Ельцина в 96-м посадили на трон американцы. По их собственному признанию, это было и не слишком трудно.
Ельцина в 96-м посадили на трон американцы. По их собственному признанию, это было и не слишком трудно.
Эти слова примерно настолько же точно описывают реальность, как и утверждение "двигатель внутреннего сгорания работает на электрической энергии аккумулятора".
Вы сами сможете объяснить - что означают Ваши же слова "посадили на трон"?
Какие действия обозначает эта фраза?
Американцы подделали результаты голосования? Объявили, что независимо от результатов голосования президентом будет Ельцин или они применят военную силу?
Вы вообще эти выборы сами помните? С каким перевесом выиграл Ельцин, у кого, как велась избирательная кампания?