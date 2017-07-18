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Империя зла
Париж и Берлин призывает Москву осудить проект по созданию Малороссии
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danilov 18 Июля 2017 в 20:30:47
ПАРИЖ, 18 июл — РИА Новости. Французские власти призывают Россию осудить проект создания государства Малороссия на территории Украины как идущий вразрез с минскими соглашениями по украинскому урегулированию, заявила официальный представитель МИД Франции Агнес Ромате-Эспань.

"Мы призываем Россию осудить этот факт, нарушающий минские соглашения и предающий дух переговоров в нормандском формате. Россия должна активизировать усилия, чтобы добиться прекращения конфликта", — сказала Ромате-Эспань на брифинге во вторник.

Она также отметила, что Франция остается приверженной восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках признанных международным сообществом границ. Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что минские соглашения являются единственной принятой всеми сторонами основой для мирного и долгосрочного урегулирования кризиса.

Одновременно с Францией в аналогичным призывом к России обратились и немецкие власти, которые считают неприемлемым предложение руководства Донецкой народной республики о создании нового государства "Малороссия".

Как заявило правительство Германии, решение конфликта на Украине возможно только путем переговоров и предполагает реализацию минских соглашений.

"Мы ожидаем, что Россия немедленно также осудит этот шаг, что не выразит ему ни уважения, ни признания", — заявили РИА Новости во вторник в пресс-службе немецкого кабмина.

РИА Новости
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  Софруджу 18.07.2017 в 20:46:12   # 617661
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  bozon house 18.07.2017 в 20:49:47   # 617662
Забить и простить Париж с Берлином.
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