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Империя зла
Суд в Гааге обязал РФ выплатить €5,4 млн по делу Arctic Sunriseр
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danilov 18 Июля 2017 в 23:15:53
Постоянная палата третейского суда, расположенная в Гааге, установила, что Россия нарушила положения Конвенции ООН по морскому праву и должна выплатить €5,39 млн за задержание судна «Гринпис» Arctic Sunrise в сентябре 2013 года.

Как говорится в пресс-релизе судебной инстанции, из этой суммы более €1,6 млн Москва должна выплатить в качестве компенсации за причиненный судну ущерб, еще около €2,4 млн — за ущерб, причиненный 30 людям, находившимся на борту судна.

18 сентября 2013 года ледокол Arctic Sunrise подошел к российской морской нефтяной платформе «Приразломная» в Печорском море. Находившиеся на борту активисты Greenpeace попытались высадиться на платформу, но их действия были пресечены пограничниками, после чего судно на буксире доставили в Мурманск. Были арестованы 30 человек, находившиеся на борту судна, в том числе четверо россиян. Им предъявили обвинение по ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).

В конце ноября 2013 года суды Санкт-Петербурга приняли решение выпустить участников акции под залог. Затем они были освобождены от уголовного преследования в связи с амнистией, объявленной в России по случаю 20-летия Конституции. В декабре все 26 иностранцев покинули РФ.

В начале августа 2014-го ледокол Arctic Sunrise после 10 месяцев стоянки в порту Мурманска покинул Россию.

https://iz.ru/620842/2017-07-18/sud-v-gaage-obiazal-rf-vyplatit-eu54-mln-po-delu-arctic-sunrise

Влепить нужно было по десяточке каждому члену...другой разговор уже бы был.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Пермяк 18.07.2017 в 23:38:08   # 617739
Ну в следующий раз не задерживать будут, а сразу мочить.
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  ИНКВИЗИТОР 19.07.2017 в 08:03:19   # 618544
Aza походу тоже гринписевец улетел прямиком в 2020г отдыхать
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  Hairless 19.07.2017 в 09:39:22   # 618588
Мне вообще непонятна такая гуманность РФ. Какие-то мутные персонажи пытаются нагло влезть на охраняемый объект, а их всего-то вяжут, судят и затем амнистируют, вместо того, чтобы случайно притопить на месте вместе с их пароходом. Типа, айсберг мимо проплывал.
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