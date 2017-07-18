Суд в Гааге обязал РФ выплатить €5,4 млн по делу Arctic Sunriseр

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danilov 18 Июля 2017 в 23:15:53
Как говорится в пресс-релизе судебной инстанции, из этой суммы более €1,6 млн Москва должна выплатить в качестве компенсации за причиненный судну ущерб, еще около €2,4 млн — за ущерб, причиненный 30 людям, находившимся на борту судна.
18 сентября 2013 года ледокол Arctic Sunrise подошел к российской морской нефтяной платформе «Приразломная» в Печорском море. Находившиеся на борту активисты Greenpeace попытались высадиться на платформу, но их действия были пресечены пограничниками, после чего судно на буксире доставили в Мурманск. Были арестованы 30 человек, находившиеся на борту судна, в том числе четверо россиян. Им предъявили обвинение по ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).
В конце ноября 2013 года суды Санкт-Петербурга приняли решение выпустить участников акции под залог. Затем они были освобождены от уголовного преследования в связи с амнистией, объявленной в России по случаю 20-летия Конституции. В декабре все 26 иностранцев покинули РФ.
В начале августа 2014-го ледокол Arctic Sunrise после 10 месяцев стоянки в порту Мурманска покинул Россию.
https://iz.ru/620842/2017-07-18/sud-v-gaage-obiazal-rf-vyplatit-eu54-mln-po-delu-arctic-sunrise
Влепить нужно было по десяточке каждому члену...другой разговор уже бы был.
Комментарии, по рейтингу, по дате
ИНКВИЗИТОР 19.07.2017 в 08:03:19 # 618544