Виктору Буту увеличили тюремный срок за выращивание чайного гриба

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danilov 19 Июля 2017 в 21:44:30
Он сообщил газете, что Бут выращивал в камере чайный гриб, чтобы с его помощью вылечить желудок. Напиток, приготовленный на его основе, также употребляли другие заключенные и надзиратели. Нагрянувшая в камеру инспекция «с каким-то непонятным прибором» заявила, что Бут занимается производством алкоголя.
Тарасов рассказал, что из-за этого Бута лишили послаблений, заработанных за хорошее поведение, и добавили к его тюремному сроку более 40 дней.
Также адвокат предупредил, что срок Бута может увеличиться на 54 дня из-за его общения с журналистами. Кроме того, россиянину могут запретить пользоваться телефоном и покупать продукты в тюремном магазине в течение одного года.
https://lenta.ru/news/2017/07/19/but/
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