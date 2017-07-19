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Империя зла
Виктору Буту увеличили тюремный срок за выращивание чайного гриба
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danilov 19 Июля 2017 в 21:44:30
Виктору Буту из-за выращивания чайного гриба на 40 дней увеличили 25-летний тюремный срок, который он отбывает в США. Об этом газете «Известия» рассказал его адвокат Алексей Тарасов.

Он сообщил газете, что Бут выращивал в камере чайный гриб, чтобы с его помощью вылечить желудок. Напиток, приготовленный на его основе, также употребляли другие заключенные и надзиратели. Нагрянувшая в камеру инспекция «с каким-то непонятным прибором» заявила, что Бут занимается производством алкоголя.

Тарасов рассказал, что из-за этого Бута лишили послаблений, заработанных за хорошее поведение, и добавили к его тюремному сроку более 40 дней.
Также адвокат предупредил, что срок Бута может увеличиться на 54 дня из-за его общения с журналистами. Кроме того, россиянину могут запретить пользоваться телефоном и покупать продукты в тюремном магазине в течение одного года.

https://lenta.ru/news/2017/07/19/but/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  русо 19.07.2017 в 22:26:28   # 618940
Янки вообще сдурели
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  строитель 19.07.2017 в 22:41:23   # 618942
Ссуки
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  jumanjiqz 19.07.2017 в 23:33:03   # 618961
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