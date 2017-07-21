Россиян заставили снять одежду с символикой СССР на ЧМ в Венгрии

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danilov 21 Июля 2017 в 12:27:30
Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на одного из членов делегации, о запрете им рассказали венгерские полицейские, проводившие досмотр перед входом на стадион.
По словам сотрудников правоохранительных органов, в Венгрии советские звёзды приравнены к фашистской символике и запрещены законом.
Также отмечается, что представитель службы безопасности принёс россиянам свои извинения и предупредил, что в одежде с такой символикой на мероприятие никого не пустят, а нарушителям могут грозить штрафы, лишение аккредитации и даже высылка из страны.
Замечания россиян, что под запрет тогда должны подпадать флаги КНДР и США с изображением звёзд, а также флаг Китая, который уже пять раз поднимался в Будапеште в честь побед спортсменов этой страны, не подействовали на сотрудников полиции и службы безопасности.
https://russian.rt.com/sport/news/410624-rossiyane-odezhda-sssr-chm-vengriya
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