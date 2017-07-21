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Империя зла
Россиян заставили снять одежду с символикой СССР на ЧМ в Венгрии
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danilov 21 Июля 2017 в 12:27:30
Представителей тренерского штаба сборной России по водному поло на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште заставили снять футболки с красными пятиконечными звёздами и надписью: «СССР».

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на одного из членов делегации, о запрете им рассказали венгерские полицейские, проводившие досмотр перед входом на стадион.

По словам сотрудников правоохранительных органов, в Венгрии советские звёзды приравнены к фашистской символике и запрещены законом.

Также отмечается, что представитель службы безопасности принёс россиянам свои извинения и предупредил, что в одежде с такой символикой на мероприятие никого не пустят, а нарушителям могут грозить штрафы, лишение аккредитации и даже высылка из страны.

Замечания россиян, что под запрет тогда должны подпадать флаги КНДР и США с изображением звёзд, а также флаг Китая, который уже пять раз поднимался в Будапеште в честь побед спортсменов этой страны, не подействовали на сотрудников полиции и службы безопасности.

https://russian.rt.com/sport/news/410624-rossiyane-odezhda-sssr-chm-vengriya
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  332-712 21.07.2017 в 12:40:40   # 619387
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  строитель 21.07.2017 в 12:53:05   # 619394
Остаётся последнее

"А на правой груди образ Сталина... "



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  Zoggyla 21.07.2017 в 13:11:56   # 619401
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