RT троллит

2 марта 2018-го студия Fox выпустит триллер «Красный воробей», где Дженнифер Лоуренс играет русскую шпионку, которую вербует ЦРУ. Героиня становится двойным агентом. В основе фильма лежит роман бывшего сотрудника ЦРУ Джейсона Мэттьюза. Когда в 2013 году Эмма Уоттс со студии Fox купила права на экранизацию, она решила перенести действие из России 2013-го в Будапешт 1970-го, чтобы придать ленте вневременное ощущение. И Путин, несмотря на важную роль в книге, оказался в стороне.



Затем, когда Френсис Лоуренс занял режиссерское кресло, действие снова перенесли в наше время. Съемки начались в январе 2017-го в обстановке повышенной секретности. При этом студия приняла решение полностью отказаться от отображения реальности, так что актуальных на момент съемок новостей в кадре не будет.



Более того, несмотря на невероятную популярность Кремля в американских СМИ, Путина в сценарий так и не вернули. Дескать, таким был творческий выбор. Но на самом деле, как считают близкие к проекту источники, Fox просто не хочет злить росийских хакеров. Мало ли что. Всем памятен конец 2014 года, когда хакеры, называвшие себя «Стражами мира», слили в сеть немало личной информации о сотрудниках Sony Pictures, несколько фильмов студии, а также переписку ее глав.



Президент России будет отсутствовать и в драме студии EuropaCorp «Курск», где рассказывается о трагедии в Баренцевом море. Путин был в начальных версиях сценария, однако от его появления в итоге отказались.



Аджай Арора, исполнительный директор компании Vera, которая обеспечивает безопасность студий, комментирует это так: «Для студии выпускать фильм, где Путин выглядит дураком, будет самоубийством. За этим, определенно, последует возмездие».



Впрочем, американская киноиндустрия не может устоять перед Россией. Запускаются в производство фильмы, где действие затрагивает Москву, Кремль или шпионские организации из России. Так, в триллере The Tracking of a Russian Spy, который StudioCanal начнет снимать в январе 2018-го, Логан Лерман сыграет американского журналиста, который прибывает в Москву и становится полезным инструментом Кремля.



Один из известных сценаристов, чье имя не разглашается, побывал у Михаила Горбачева, чтобы поговорить насчет фильма о его жизни. Чудо-женщина в сиквеле отправится в Советский Союз 1980-х. Лисбет Саландер будет расследовать действия русских хакеров в фильме The Girl in the Spider’s Web. Да и Сильвестр Сталлоне намекает на возвращение Ивана Драго в «Рокки». Голливуд не откажется от российской тематики как минимум в ближайшие четыре года. Но будет максимально осторожен.



The Hollywood Reporter

