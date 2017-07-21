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Империя зла
RT троллит
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danilov 21 Июля 2017 в 12:45:31
Телеканал RT вновь привлёк внимание западных СМИ и активистов, которые продолжают искать следы влияния России на внутреннюю политику США. Интернет-портал BuzzFeed, который ранее распространил так называемое «московское досье» президента США Дональда Трампа, разместил на своём сайте фотографии баннеров RT в аэропорту Шереметьево, сопроводив их комментариями. Американское издание в очередной раз напомнило читателям о «российской кампании влияния», которая якобы стала причиной поражения Хиллари Клинтон на президентских выборах.





Портал BuzzFeed связался с RT и получил официальный комментарий, в котором телеканал поблагодарил «армию троллей, которые взломали экраны в аэропортах», а также предупредил американских журналистов, что теперь их могут обвинить в сотрудничестве с Кремлём и продвижении его рупора пропаганды. Официальный представитель телеканала также сообщила BuzzFeed, что текст баннеров был «одобрен лично Владимиром Путиным».





Журналисты BuzzFeed попросили уточнить, всерьёз ли упоминается Владимир Путин. На это телеканал ответил, что «русским запрещено шутить про Путина».









https://russian.rt.com/nopolitics/article/410377-rt-televidenie-trolling

Комментарии, по рейтингу, по дате
  332-712 21.07.2017 в 12:57:42   # 619395
да у них там мания какая-то.

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