Власти США оштрафовали ExxonMobil за сделки с «Роснефтью»

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danilov 21 Июля 2017 в 15:21:16
Нарушения с участием компании произошли в период с 14 по 23 мая 2014 года. Тогда руководители структур ExxonMobil подписали восемь соглашений, касающихся нефтегазовых проектов в России. Соглашения, как отмечает Минфин США, были подписаны с главным исполнительным директором «Роснефти» Игорем Сечиным. Глава «Роснефти» находится в санкционном списке США с апреля 2014 года.
http://www.rbc.ru/business/20/07/2017/5970b7489a794756bd239fb1
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