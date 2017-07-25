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Империя зла
Иран и Ирак подписали протокол о сотрудничестве в сфере обороны
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danilov 25 Июля 2017 в 09:46:55
Иран и Ирак подписали в воскресенье протокол по усилению оборонного и военного сотрудничества и борьбе с терроризмом и экстремизмом, передает телеканал Press TV.
Документ в Тегеране подписали министр обороны Ирака Ирфан аль-Хаяли и его иранский коллега Хосейн Дехган. Согласно протоколу, Тегеран и Багдад усилят сотрудничество, обменяются опытом в области борьбы с терроризмом и экстремизмом, улучшат безопасность границ и предоставят военным силам обеих стран военную, техническую, логистическую поддержку.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 25.07.2017 в 13:19:18   # 620204
А как же "международная коалиция бандитов@? в стороне?
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  walker 25.07.2017 в 19:15:23   # 620237
Саддам прифигел маленько...
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  arhar 25.07.2017 в 23:39:50   # 620297
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  Ал 26.07.2017 в 00:06:48   # 620302
Quote:
Вице-президент Ирака поблагодарил Путина за ускоренную поставку оружия http://www.interfax.ru/world/572015
...
Вице-президент Ирака напомнил, что властям страны в 2011—2012 годах военными средствами удалось победить терроризм, «однако до тех пор, пока религиозные идеи сеют раздор среди иракцев, все это создает условия для возвращения терроризма, и именно так получилось в Сирии».
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  arhar 26.07.2017 в 00:23:38   # 620303
опять радио забыли выключили
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