Иран и Ирак подписали протокол о сотрудничестве в сфере обороны

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danilov 25 Июля 2017 в 09:46:55
Документ в Тегеране подписали министр обороны Ирака Ирфан аль-Хаяли и его иранский коллега Хосейн Дехган. Согласно протоколу, Тегеран и Багдад усилят сотрудничество, обменяются опытом в области борьбы с терроризмом и экстремизмом, улучшат безопасность границ и предоставят военным силам обеих стран военную, техническую, логистическую поддержку.
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Цитата: walker от 25.07.2017 19:15:23теперь и там и там шииты рулят.
Саддам прифигел маленько...
Саддам прифигел маленько...
Вице-президент Ирака поблагодарил Путина за ускоренную поставку оружия http://www.interfax.ru/world/572015
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Вице-президент Ирака напомнил, что властям страны в 2011—2012 годах военными средствами удалось победить терроризм, «однако до тех пор, пока религиозные идеи сеют раздор среди иракцев, все это создает условия для возвращения терроризма, и именно так получилось в Сирии».
...
Вице-президент Ирака напомнил, что властям страны в 2011—2012 годах военными средствами удалось победить терроризм, «однако до тех пор, пока религиозные идеи сеют раздор среди иракцев, все это создает условия для возвращения терроризма, и именно так получилось в Сирии».