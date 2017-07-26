Танзания назначила золотодобытчику штраф в $190 млрд

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danilov 26 Июля 2017 в 15:10:05
Правительство Танзании обвинило Acacia в том, что компания не задекларировала часть доходов от экспорта золота, добытого на месторождениях Буланхулу и Бузваги в период с 2000 по 2017 год.
Acacia, однако, подчеркивает, что задекларировала все доходы. Акции компании упали во вторник на 17% до минимума с декабря 2013 года. Всего за три дня стоимость компании снизилась на 42%.
Огромный налоговый штраф стал очередным эпизодом в конфликте между правительством африканской страны и Acacia. В марте Танзания запретила экспорт необработанного золота и меди. В компании заявили, что теряют из-за запрета $1 млн доходов ежедневно. Ситуация обострилась, когда правительство обвинило Acacia в незаконной деятельности в стране и в уклонении от уплаты налогов.
В прошлом году Acacia, контрольный пакет акций которой принадлежит Barrick Gold Corp., отчиталась о выручке в размере $1,05 млрд. С 2009 года компания получила доход в размере $7,7 млрд. Таким образом, $190 млрд соответствуют доходам компании примерно за 200 лет.
"Налоговый счет на $40 млрд более чем вдвое превышает сумму, которую все пять крупнейших золотодобывающих компаний (включая Barrick) в общей сложности заплатили в качестве налогов с 2000 года!", - написал аналитик Investec Plc Хантер Хиллкоат в заметке для инвесторов.
Власти Танзании задержали двух топ-менеджеров компании для допроса в этом месяце, в то время как другие сотрудники были опрошены полицией. В пятницу Acacia заявила, что спор с правительством страны привел к снижению денежных средств компании до $176 млн с $318 млн годом ранее, и компании придется закрыть свой флагманский рудник Буланхулу в конце этого квартала, если спор не будет улажен.
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