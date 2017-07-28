Около 700 сотрудников посольства США в РФ должны покинуть РФ до 01.09.2017

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danilov 28 Июля 2017 в 17:59:43
Россия приостанавливает с 1 августа использование посольством США всех складов в Москве и дачи в Серебярном бору. Кроме этого, в российском ведомстве предложили США сократить количество представителей дипмиссий в России до 455. Американской стороне предложили до 1 сентября привести количество дипломатических и технических сотрудников, работающих в посольстве США в Москве, в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, в точное соответствие с числом российских дипломатов и сотрудников технического персонала, которые находятся в США.
МИД России также сообщает о приостановке с 1 августа использования посольством США всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору. При этом Россия оставляет за собой право на другие ответные меры.
В сообщении отмечается, что несмотря на постоянные выпады Вашингтона, Москва ведет себя ответственно и сдержанно, не отвечает на явные провокации. Однако последние события свидетельствуют о том, что в известных кругах Соединенных Штатов закрепились русофобия и курс на открытую конфронтацию с нашей страной.
https://radiovesti.ru/news/668179/
Путин о санкциях США Невозможно бесконечно терпеть Хамство
Комментарии, по рейтингу, по дате
едридмадрид 28.07.2017 в 18:11:13 # 620857забанен до 10.08.2017 18:33:17
чтоб на выходных не раслоблялись , а думали как жить дальше будут , американские дипломаты и их семьи когда вернуться домой из России
едридмадрид 28.07.2017 в 18:13:44 # 620858забанен до 10.08.2017 18:33:17
а то новость с цифрами сплошной пиздешь
вот от Российского МИДа
офф информация ( а не лапша в цифрах тут на сайте , в виде пиздежа)
" «В этой связи предлагаем американской стороне до 1 сентября с.г. 2017 привести количество дипломатических и технических сотрудников, работающих в посольстве США в Москве, в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, в точное соответствие с числом российских дипломатов и сотрудников технического персонала, которые находятся в США. Это означает, что общее количество персонала, занятого в американских дипломатических и консульских учреждениях в Российской Федерации, сокращается до 455 человек», — подчеркнул МИД."
едридмадрид 28.07.2017 в 18:16:20 # 620860забанен до 10.08.2017 18:33:17
Это означает, что общее количество персонала, занятого в американских дипломатических и консульских учреждениях в Российской Федерации, сокращается до 455 человек», — подчеркнул МИД.
где 3000 американцев , а тупые тутешние ВАТНИКИ , ГДЕ ????
так что фас глотайте косточку ( информацию) , давайте зарабатывайте на российский Доширак
danilov 28.07.2017 в 18:34:26 # 620865
реально это больной человек. только так и надо. сразу и резко.
Хитрая жопа 28.07.2017 в 19:01:17 # 620871
danilov 28.07.2017 в 19:20:49 # 620874