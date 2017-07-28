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Империя зла
Около 700 сотрудников посольства США в РФ должны покинуть РФ до 01.09.2017
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danilov 28 Июля 2017 в 17:59:43
С членами семей более 3000.



Россия приостанавливает с 1 августа использование посольством США всех складов в Москве и дачи в Серебярном бору. Кроме этого, в российском ведомстве предложили США сократить количество представителей дипмиссий в России до 455. Американской стороне предложили до 1 сентября привести количество дипломатических и технических сотрудников, работающих в посольстве США в Москве, в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, в точное соответствие с числом российских дипломатов и сотрудников технического персонала, которые находятся в США.

МИД России также сообщает о приостановке с 1 августа использования посольством США всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору. При этом Россия оставляет за собой право на другие ответные меры.

В сообщении отмечается, что несмотря на постоянные выпады Вашингтона, Москва ведет себя ответственно и сдержанно, не отвечает на явные провокации. Однако последние события свидетельствуют о том, что в известных кругах Соединенных Штатов закрепились русофобия и курс на открытую конфронтацию с нашей страной.

https://radiovesti.ru/news/668179/

Путин о санкциях США Невозможно бесконечно терпеть Хамство

Комментарии, по рейтингу, по дате
  едридмадрид 28.07.2017 в 18:11:13   # 620857
забанен до 10.08.2017 18:33:17
я так понимаю на выходные решили политинформацию для телепузиков и портяночно-ватного сочувствуещего тутешнего народца скинуть
чтоб на выходных не раслоблялись , а думали как жить дальше будут , американские дипломаты и их семьи когда вернуться домой из России
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  едридмадрид 28.07.2017 в 18:13:44   # 620858
забанен до 10.08.2017 18:33:17
да кстати поменяйте методички тутешние ватники портяночные,
а то новость с цифрами сплошной пиздешь

вот от Российского МИДа

офф информация ( а не лапша в цифрах тут на сайте , в виде пиздежа)

" «В этой связи предлагаем американской стороне до 1 сентября с.г. 2017 привести количество дипломатических и технических сотрудников, работающих в посольстве США в Москве, в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, в точное соответствие с числом российских дипломатов и сотрудников технического персонала, которые находятся в США. Это означает, что общее количество персонала, занятого в американских дипломатических и консульских учреждениях в Российской Федерации, сокращается до 455 человек», — подчеркнул МИД."
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  едридмадрид 28.07.2017 в 18:16:20   # 620860
забанен до 10.08.2017 18:33:17
и как говориться бог троицу любит

Это означает, что общее количество персонала, занятого в американских дипломатических и консульских учреждениях в Российской Федерации, сокращается до 455 человек», — подчеркнул МИД.

где 3000 американцев , а тупые тутешние ВАТНИКИ , ГДЕ ????

так что фас глотайте косточку ( информацию) , давайте зарабатывайте на российский Доширак
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  danilov 28.07.2017 в 18:34:26   # 620865
Отдохни едрид
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  КЕДЫ 28.07.2017 в 18:42:30   # 620866
￼ danilov 28.07.2017 в 18:34:26 # 620865


реально это больной человек. только так и надо. сразу и резко.
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  SVOY 28.07.2017 в 18:49:52   # 620869
Ну кто больной это ещё посмотреть нужно. Едрид реально написал официальную информацию. А уж выводы из неё делает каждый сам. Мне интересно пророссийски (пропутински) настроенная аудитория за кого здесь попу рвёт?
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  Хитрая жопа 28.07.2017 в 19:01:17   # 620871
Охренеть! Их 1155 сотрудников! Небольшая армия.
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  danilov 28.07.2017 в 19:20:49   # 620874
Дипломаты не одни - жены дети итд
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