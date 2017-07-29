Вмешивались в выборы, когда это ещё не было мэйнстримом

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danilov 28 Июля 2017 в 23:42:16
По мнению издания, стенограмма, которая якобы была украдена из пепельницы Брежнева, однозначно свидетельствует об одном: бессмысленно опровергать российское вмешательство в выборы, т.к. русские уже пытались это сделать как минимум 42 года назад.
https://www.theatlantic.com/international/archive/2017/07/ford-brezhnev-note/534798/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Хитрая жопа 29.07.2017 в 01:42:16 # 620945
По мнению издания, стенограмма, которая якобы была украдена из пепельницы Брежнева, однозначно свидетельствует об одном: бессмысленно опровергать российское вмешательство в выборы, т.к. русские уже пытались это сделать как минимум 42 года назад.
По мнению ... якобы ... однозначно ...
Что за бред?
Нахуй с пляжа!