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Империя зла
Вмешивались в выборы, когда это ещё не было мэйнстримом
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danilov 28 Июля 2017 в 23:42:16
The Atlantic откопал в архивах украденную у Брежнева стенограмму его личной беседы (!) с президентом Фордом на Хельсинском совещании 1975 года. Оказывается, Генсек условился с Фордом предоставить ему помощь спецслужб СССР на предстоящих президентских выборах в обмен на геополитические уступки.



По мнению издания, стенограмма, которая якобы была украдена из пепельницы Брежнева, однозначно свидетельствует об одном: бессмысленно опровергать российское вмешательство в выборы, т.к. русские уже пытались это сделать как минимум 42 года назад.

https://www.theatlantic.com/international/archive/2017/07/ford-brezhnev-note/534798/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  332-712 29.07.2017 в 00:52:52   # 620939
мало кто знает, но на самом деле русские причастны к разжиганию гражданской войны в США...
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  Aboka 29.07.2017 в 01:38:12   # 620944
Может всё что было раньше в истории человечества фальшивка, также как и сейчас много легенд мифов и якобы разоблачений
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  Хитрая жопа 29.07.2017 в 01:42:16   # 620945
Quote:
По мнению издания, стенограмма, которая якобы была украдена из пепельницы Брежнева, однозначно свидетельствует об одном: бессмысленно опровергать российское вмешательство в выборы, т.к. русские уже пытались это сделать как минимум 42 года назад.

По мнению ... якобы ... однозначно ...
Что за бред?
Нахуй с пляжа!
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  мартин 29.07.2017 в 01:56:22   # 620946
Да и Кеннеди тож лишили здоровья
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