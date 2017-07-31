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Империя зла
Трамп про Китай
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danilov 31 Июля 2017 в 10:01:10


Я очень разочаровался в Китае. Наши глупые лидеры позволили им зарабатывать сотни миллиардов долларов в год на торговле, а они не делают НИЧЕГО для нас в вопросе КНДР, одна болтовня. Мы больше не ползволим этому продолжаться. Китай может с лёгкостью решить эту проблему!

Комментарии, по рейтингу, по дате
  MишаМашкевич 31.07.2017 в 10:27:09   # 621384
И что он сделает? Свой айфон съесть?
Китай не собака, её не пошлешь. Да и глупо в открытую вот так говорить о Китае.
Что было-то было давно и неправда. Китай палец об палец не ударит.
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  KapitanNemo 31.07.2017 в 11:06:57   # 621389
Противостояние США и Китая идет уже давно.
В США есть круги, которые мечтают отгородить Китай от американского рынка.
Фильм "Искусство войны" с Уэсли Снайпсом вышедший в 2000 году полностью посвящен этой теме.

Жизненная позиция и даже клятва некоторых американцев.



Это фильм "Унесенные ветром".
Гражданская война Севера и Юга. В этом контексте "янки" - это американцы Севера.
Сейчас "янки" - это как бы все американцы.
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  Marvel 31.07.2017 в 11:16:33   # 621396
Я всегда говорил, что основной противник США это не Россия, а Китай.
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  KapitanNemo 31.07.2017 в 11:23:57   # 621399
Цитата: Marvel от 31.07.2017 11:16:33
Я всегда говорил, что основной противник США это не Россия, а Китай.

Абсолютно согласен.
Вопрос в том, кто перетянет на свою сторону Россию.
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