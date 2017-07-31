Трамп про Китай

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danilov 31 Июля 2017 в 10:01:10
Я очень разочаровался в Китае. Наши глупые лидеры позволили им зарабатывать сотни миллиардов долларов в год на торговле, а они не делают НИЧЕГО для нас в вопросе КНДР, одна болтовня. Мы больше не ползволим этому продолжаться. Китай может с лёгкостью решить эту проблему!
Комментарии, по рейтингу, по дате
MишаМашкевич 31.07.2017 в 10:27:09 # 621384
Китай не собака, её не пошлешь. Да и глупо в открытую вот так говорить о Китае.
Что было-то было давно и неправда. Китай палец об палец не ударит.
KapitanNemo 31.07.2017 в 11:06:57 # 621389
В США есть круги, которые мечтают отгородить Китай от американского рынка.
Фильм "Искусство войны" с Уэсли Снайпсом вышедший в 2000 году полностью посвящен этой теме.
Жизненная позиция и даже клятва некоторых американцев.
Это фильм "Унесенные ветром".
Гражданская война Севера и Юга. В этом контексте "янки" - это американцы Севера.
Сейчас "янки" - это как бы все американцы.
KapitanNemo 31.07.2017 в 11:23:57 # 621399
Цитата: Marvel от 31.07.2017 11:16:33
Я всегда говорил, что основной противник США это не Россия, а Китай.
Я всегда говорил, что основной противник США это не Россия, а Китай.
Абсолютно согласен.
Вопрос в том, кто перетянет на свою сторону Россию.