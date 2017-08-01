Politico узнало о подготовке США санкций против Китая

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 01 Августа 2017 в 16:39:28
Пока окружение Трампа не сошлось в вопросе, вводить ли экономические санкции в отношении Пекина или просто ограничиться торговыми ограничениями. В любом случае пока еще рано говорить о том, к какому варианту склонится сам Трамп, считают собеседники издания.
Поводом для возможных санкций служит ситуация в КНДР, испытавшей в минувшую пятницу межконтинентальную баллистическую ракету. По мнению Трампа, китайские власти предпринимают недостаточно усилий, чтобы помешать Северной Корее создать ядерное оружие, угрожающее США.
В ходе предвыборной кампании и уже после избрания Трамп нередко обвинял власти КНР в недобросовестной торговле. «Я очень разочарован. Наши глупые лидеры в прошлом позволили китайцам зарабатывать сотни миллиардов долларов в год на торговле, а они ничего не сделали в ситуации с КНДР», — сообщил президент в своем Twitter в выходные. «С их стороны одна болтовня, хотя Китай может с легкостью решить этот вопрос», — добавил он.
Politico указывает, что «ястребы» в окружении Трампа — политический советник Стивен Миллер, главный стратег Стивен Бэннон и советник по торговле Питер Наварро уже давно подталкивают его к более жесткой линии в отношении Китая.
В Белом доме не стали комментировать материал Politico.
РБК