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Империя зла
Евросоюз ответит на санкции США в течение нескольких дней
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danilov 03 Августа 2017 в 14:26:03
2 августа 2017 года председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил о намерении защищать свои экономические интересы от США, которые не учли их во время разработки закона о новых санкциях против российских нефтегазовых компаний, сообщает агентство Reuters.

Поэтому Евросоюз «оставляет за собой право на разработку ответных мер в отношении США», если новые антироссийские санкции повредят Европе.
«Мы готовы, мы должны защищать свои экономические интересы от США. И мы это сделаем», - сказал Юнкер.

2 августа президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях против России, Ирана и КНДР.

«Российская часть» закона предусматривает ограничения на передачу технологий разведки и добычи нефти любым «новым» проектам, где доля российских компаний, находящихся под санкциями (ПАО «Газпром нефть», ПАО «Газпром», ПАО «Сургутнефтегаз», ПАО НК «Роснефть» и ПАО НК «Лукойл»), составляет 33% и более
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Hairless 03.08.2017 в 14:53:11   # 622330
Сдается мне, что весь ответ сведется к привычному для них "снять штаны и пригнуться"
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