Евросоюз ответит на санкции США в течение нескольких дней

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danilov 03 Августа 2017 в 14:26:03
Поэтому Евросоюз «оставляет за собой право на разработку ответных мер в отношении США», если новые антироссийские санкции повредят Европе.
«Мы готовы, мы должны защищать свои экономические интересы от США. И мы это сделаем», - сказал Юнкер.
2 августа президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях против России, Ирана и КНДР.
«Российская часть» закона предусматривает ограничения на передачу технологий разведки и добычи нефти любым «новым» проектам, где доля российских компаний, находящихся под санкциями (ПАО «Газпром нефть», ПАО «Газпром», ПАО «Сургутнефтегаз», ПАО НК «Роснефть» и ПАО НК «Лукойл»), составляет 33% и более