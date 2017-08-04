Политика в футболе

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danilov 04 Августа 2017 в 14:24:42
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История:https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(1944)
bozon house 04.08.2017 в 15:32:05 # 622635
Цитата: Софруджу от 04.08.2017 15:30:54Это на волне репараций они вспоминают. Интересно если бы они играли с Баварией, также было бы?
Надо же? Значит всё-таки немцы? Может, дальше ещё и вспомнят, кто их освобождал от немцев?
Надо же? Значит всё-таки немцы? Может, дальше ещё и вспомнят, кто их освобождал от немцев?
MишаМашкевич 04.08.2017 в 15:56:49 # 622652
это ж ужасный пресинг, напоминать ошибки своих дедов, которые уже давно под землей.
bozon house 04.08.2017 в 15:59:05 # 622654
Цитата: MишаМашкевич от 04.08.2017 15:56:49Я же вам пишу, что у них сейчас набирает ход кампания по требованию репараций с Германии за вторую мировую. Очень не здоровая кампания.
это ужасно. эти немцы та здесь причем. они игроки, пришли играть. причем тут 1944 год?
это ж ужасный пресинг, напоминать ошибки своих дедов, которые уже давно под землей.
это ужасно. эти немцы та здесь причем. они игроки, пришли играть. причем тут 1944 год?
это ж ужасный пресинг, напоминать ошибки своих дедов, которые уже давно под землей.
[i][/i]
Они и так неплохо получили. Сталин им вона - какие территории сторговал на западе
bozon house 04.08.2017 в 16:08:28 # 622661
Цитата: Софруджу от 04.08.2017 16:06:57Ну погуглите! Обострение.
Я же вам пишу, что у них сейчас набирает ход кампания по требованию репараций с Германии за вторую мировую. Очень не здоровая кампания.
[i][/i]
Они и так неплохо получили. Сталин им вона - какие территории сторговал на западе
Я же вам пишу, что у них сейчас набирает ход кампания по требованию репараций с Германии за вторую мировую. Очень не здоровая кампания.
[i][/i]
Они и так неплохо получили. Сталин им вона - какие территории сторговал на западе
Польша играет с Германией в очень опасную игруhttps://vz.ru/world/2017/8/2/881218.html