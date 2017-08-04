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Империя зла
Политика в футболе
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danilov 04 Августа 2017 в 14:24:42
Вчера на матче польской Легии с Астаной из Казахстана


1137x640
(108,73 Кб)
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Romanzver 04.08.2017 в 14:45:16   # 622608
Че написано то?
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  jumanjiqz 04.08.2017 в 14:47:00   # 622610
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  shlenchak 04.08.2017 в 15:25:10   # 622633
Данилов исправь "казхахстанской "
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  Софруджу 04.08.2017 в 15:30:54   # 622634
Надо же? Значит всё-таки немцы? Может, дальше ещё и вспомнят, кто их освобождал от немцев?
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  bozon house 04.08.2017 в 15:32:05   # 622635
Цитата: Софруджу от 04.08.2017 15:30:54
Надо же? Значит всё-таки немцы? Может, дальше ещё и вспомнят, кто их освобождал от немцев?
Это на волне репараций они вспоминают. Интересно если бы они играли с Баварией, также было бы?
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  MишаМашкевич 04.08.2017 в 15:56:49   # 622652
это ужасно. эти немцы та здесь причем. они игроки, пришли играть. причем тут 1944 год?
это ж ужасный пресинг, напоминать ошибки своих дедов, которые уже давно под землей.
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  bozon house 04.08.2017 в 15:59:05   # 622654
Цитата: MишаМашкевич от 04.08.2017 15:56:49
это ужасно. эти немцы та здесь причем. они игроки, пришли играть. причем тут 1944 год?
это ж ужасный пресинг, напоминать ошибки своих дедов, которые уже давно под землей.
Я же вам пишу, что у них сейчас набирает ход кампания по требованию репараций с Германии за вторую мировую. Очень не здоровая кампания.
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  Софруджу 04.08.2017 в 16:06:57   # 622660
Я же вам пишу, что у них сейчас набирает ход кампания по требованию репараций с Германии за вторую мировую. Очень не здоровая кампания.
[i][/i]

Они и так неплохо получили. Сталин им вона - какие территории сторговал на западе
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  bozon house 04.08.2017 в 16:08:28   # 622661
Цитата: Софруджу от 04.08.2017 16:06:57
Я же вам пишу, что у них сейчас набирает ход кампания по требованию репараций с Германии за вторую мировую. Очень не здоровая кампания.
[i][/i]

Они и так неплохо получили. Сталин им вона - какие территории сторговал на западе
Ну погуглите! Обострение.
Польша играет с Германией в очень опасную игруhttps://vz.ru/world/2017/8/2/881218.html
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