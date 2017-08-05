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Империя зла
Отменять санкции США против России будет очень сложно, считает Кисляк
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danilov 06 Августа 2017 в 13:01:52
Отменять новые экономические санкции США против РФ будет очень сложно, если даже Москва начнет выполнять требования Вашингтона, заявил в эфире программы "Пресс-конференция" на телеканале "Россия 24" посол РФ в США Сергей Кисляк, завершивший свою миссию в июле.

"Санкции экономические, про которые мы сейчас в последнее время много говорим, конструктивно сделаны так, что отменять их в американских условиях будет очень трудно. Даже если бы случилось так, что все их требования кто-нибудь решил выполнять. Но все эти требования надуманные, кое-где даже хамоватые. Но весь механизм сделан так, чтобы закон США не давал возможность развивать нормальность в экономических отношениях с нашей страной", — заявил Кисляк.

https://ria.ru/world/20170805/1499812521.html

Их не для того ввели чтобы потом отменять. Задача санкций – сдерживание экономического развития и продвижение экономических интересов США.
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