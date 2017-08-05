Отменять санкции США против России будет очень сложно, считает Кисляк

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danilov 06 Августа 2017 в 13:01:52
"Санкции экономические, про которые мы сейчас в последнее время много говорим, конструктивно сделаны так, что отменять их в американских условиях будет очень трудно. Даже если бы случилось так, что все их требования кто-нибудь решил выполнять. Но все эти требования надуманные, кое-где даже хамоватые. Но весь механизм сделан так, чтобы закон США не давал возможность развивать нормальность в экономических отношениях с нашей страной", — заявил Кисляк.
https://ria.ru/world/20170805/1499812521.html
Их не для того ввели чтобы потом отменять. Задача санкций – сдерживание экономического развития и продвижение экономических интересов США.
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