Турция: "С-400 будут направлены не на НАТО, а на ДАИШ"

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danilov 09 Августа 2017 в 10:47:09
С помощью фальшивых документов, выдуманных ЦРУ — секретной службой Америки, террористического и бандитского государства, в совершенстве владеющего методами психологической войны и черной пропаганды, — был свергнут режим Саддама Хусейна после начала операции силами международной коалиции военной в отношении Ирака 20 марта 2003 года. Вторая война в Персидском заливе вошла в историю как первое событие, дестабилизировавшее Ближний Восток и вовлекшее регион в трясину, унесшее жизни более миллиона невинных мирных жителей. Она была начата с целью уничтожения оружия массового поражения, которого не было (!) у Саддама. Выступая в Сенате в 2004 году, госсекретарь США Колин Пауэлл (Colin Powell) заявил, что ЦРУ дезинформировало его, не опираясь при этом ни на одно серьезное доказательство в пользу того, что у Саддама есть оружие массового поражения. ЦРУ и Пентагон, которые оперировали фальшивыми разведданными, послужившими поводом для начала дестабилизации Ближнего Востока и гражданских войн, в наши дни желают разыграть аналогичную игру в отношении Турции. Администрация США, у которых сузилось пространство для маневра в Сирии, дали старт психологической войне против Турции с целью саботировать астанинский процесс, защитить и усилить Партию «Демократический союз» (PYD). Клевета, прозвучавшая из уст специального представителя Трампа в коалиции по борьбе с ДАИШ Бретта Макгерка (Brett McGurk), о том, что Турция поддерживает связанные с «Аль-Каидой» организации на севере Сирии (такие как «ан-Нусра»), также обнаруживает операцию, которая ведется против Турции с целью комплексного вмешательства. США проводили серьезную операцию по формированию общественного мнения, чтобы представить Турцию в статусе «государства, содействующего терроризму», готовили фальшивые документы и данные разведки. Нарушая планы России и Турции в направлении обеспечения порядка в Сирии с включением Идлиба в проект зон деэскалации и изоляцией «ан-Нусры», обвиняя Турцию в возобновлении столкновений на основании ложных утверждений, США открыто намекали России, что именно они — ее партнер в этом процессе.
Как отмечают некоторые российские военные эксперты в области ракетных систем, отношения Турции с США и ЕС носят проблемный характер. Турция боится оказаться в следующей ситуации: если она купит западные ракетные системы, то в случае какого бы то ни было конфликта они могут быть дезактивированы по специальному сигналу. Иными словами, переведены в режим, при котором их невозможно будет использовать. У этих систем есть программно-аппаратное обеспечение. В свое время Саддам Хусейн попал в такую ловушку. До второй войны в Персидском заливе Хусейн купил большое количество французских ракетных систем и современные военные самолеты. Когда он пытался задействовать эти вооружения во время нападения сил коалиции во главе с США, экраны радаров внезапно погасли. Система ПВО была парализована, и Ирак пал за несколько недель.
Мы не можем доверять НАТО. Отныне Запад — враг Турции. Нашу безопасность и противовоздушную оборону мы можем гарантировать только с С-400. Но насколько мы можем доверять России? Признано, что использованию приобретаемых у США систем вооружений против самих США и их союзников можно препятствовать с помощью средств электронного и программного обеспечения. Реалистично ожидать, что Россия также будет вмешиваться в работу таких систем, как С-400, в которых будет непросто овладеть всем комплексом сложных деталей. Иными словами, никто не должен надеяться, что С-400 можно будет использовать против России и вопреки России. Но учитывая, что, согласно предварительному соглашению, заключенному между Турцией и Россией, стороны договорились о том, что две ракетные батареи С-400 будут доставлены из России в течение следующего года, а две другие батареи будут произведены в Турции, я полагаю, что степень невмешательства в работу этих систем довольно высока.
Кроме того, на мой взгляд, региональная и мировая конъюнктура, хотя она носит временный характер, создает необходимость сотрудничества России и Турции во всех сферах в интересах обеих стран.
оригинал http://www.yenisafak.com/yazarlar/bulentorakoglu/s-400-fuzelerinin-namlulari-natoya-degil-daese-cevrili-2039451
перевод http://inosmi.ru/politic/20170808/239997980.html
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Nightwalker 09.08.2017 в 13:12:32 # 623447