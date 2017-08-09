В Париже автомобиль наехал на группу военных

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danilov 09 Августа 2017 в 15:47:08
Москва, 9 августа - АиФ-Москва.
В пригороде Парижа шесть военных пострадали в результате наезда автомобиля, передает РИА Новости.
Сообщается, что утром, когда военные покидали казарму, на толпу наехал легковой автомобиль. Подобные атаки, когда террористы-одиночки направляют машину на людей, считаются «почерком» запрещенной в России группировки «Исламское государство», но пока о своей ответственности за произошедшее никто не заявлял, о злоумышленнике информации также не поступало.
Пострадавшие военные находятся в больнице, но никто не получил опасных для жизни повреждений. Проводится расследование.
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