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Империя зла
В Париже автомобиль наехал на группу военных
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danilov 09 Августа 2017 в 15:47:08
Когда военные покидали казарму, на них наехал легковой автомобиль.

Москва, 9 августа - АиФ-Москва.
В пригороде Парижа шесть военных пострадали в результате наезда автомобиля, передает РИА Новости.

Сообщается, что утром, когда военные покидали казарму, на толпу наехал легковой автомобиль. Подобные атаки, когда террористы-одиночки направляют машину на людей, считаются «почерком» запрещенной в России группировки «Исламское государство», но пока о своей ответственности за произошедшее никто не заявлял, о злоумышленнике информации также не поступало.

Пострадавшие военные находятся в больнице, но никто не получил опасных для жизни повреждений. Проводится расследование.

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