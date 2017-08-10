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Империя зла
ФБР провело обыск в доме экс-главы предвыборного штаба Трампа
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danilov 10 Августа 2017 в 09:08:54
Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) провели обыск в доме Пола Манафорта —экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа. Обыск прошел в конце июля в рамка расследования дела о «вмешательстве России» в президентские выборы в США. Об этом сообщила газета The Washington Post.

По данным издания, сотрудники ФБР проводили поиски документации, связанной с РФ, поздно ночью в доме Манафорта в Александрии (штат Вирджиния).

При этом источники, близкие к расследованию, отметили, что Манафорт ранее уже представил конгрессу США все запрошенные материалы.

«Если [сотрудники] ФБР хотели документы, они могли просто спросить [Манафорта], и он бы их предоставил», — цитирует газета, представителя Белого дома.

При этом журналисты издания утверждают, что ордер на обыск, выданный судом, указывает на то, что следствие полагает, что Манафорту нельзя доверять.

После обыска агенты покинули дом Манафорта, изъяв «различные материалы», утверждает издание.

https://iz.ru/630533/2017-08-09/fbr-provelo-obyski-v-dome-eks-glavy-predvybornogo-shtaba-trampa
Комментарии, по рейтингу, по дате
  SeaHawk 10.08.2017 в 09:36:02   # 623535
Интересно, что им помешает теперь подбросить ему какие угодно документы?
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  Manitu 10.08.2017 в 09:52:46   # 623539
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После обыска агенты покинули дом Манафорта, изъяв «различные материалы», утверждает издание.
Нашли фото Путина, бутылку водки и балалайку.
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