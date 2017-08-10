ФБР провело обыск в доме экс-главы предвыборного штаба Трампа

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danilov 10 Августа 2017 в 09:08:54
По данным издания, сотрудники ФБР проводили поиски документации, связанной с РФ, поздно ночью в доме Манафорта в Александрии (штат Вирджиния).
При этом источники, близкие к расследованию, отметили, что Манафорт ранее уже представил конгрессу США все запрошенные материалы.
«Если [сотрудники] ФБР хотели документы, они могли просто спросить [Манафорта], и он бы их предоставил», — цитирует газета, представителя Белого дома.
При этом журналисты издания утверждают, что ордер на обыск, выданный судом, указывает на то, что следствие полагает, что Манафорту нельзя доверять.
После обыска агенты покинули дом Манафорта, изъяв «различные материалы», утверждает издание.
https://iz.ru/630533/2017-08-09/fbr-provelo-obyski-v-dome-eks-glavy-predvybornogo-shtaba-trampa
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После обыска агенты покинули дом Манафорта, изъяв «различные материалы», утверждает издание.Нашли фото Путина, бутылку водки и балалайку.