Глава Пентагона пригрозил КНДР "концом режима и гибелью ее народа"

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danilov 10 Августа 2017 в 09:11:23
"Ким Чен Ын (лидер КНДР – ред.) должен принять во внимание единую позицию СБ ООН и заявления правительств по всему миру, которые согласились, что КНДР представляет угрозу глобальной безопасности и стабильности", — говорится в заявлении Мэттиса.
"КНДР должна сделать выбор в пользу того, чтобы прекратить самоизоляцию и отказаться от стремления обладать ядерным оружием. КНДР следует прекратить обсуждение любых действий, которые приведут к концу ее режима и гибели ее народа", — отмечает министр.
https://ria.ru/world/20170809/1500094866.html
Трамп: ядерный арсенал США мощнее, чем когда-либо
ТАСС, 9 августа. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что ядерный арсенал США на данный момент мощнее, чем когда-либо. Об этом он написал на своей личной странице в Twitter.
"Мой первый указ в качестве президента был обновить и модернизировать ядерный арсенал. Сейчас он намного сильнее и мощнее, чем когда-либо прежде", - отметил Трамп.
Американский президент также выразил надежду на то, что этот арсенал никогда не придется применять. "Надеюсь, нам никогда не надо будет использовать эту силу, но никогда не наступит такое время, когда мы не будем самой могущественной страной в мире!" - добавил Трамп.
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4472372
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