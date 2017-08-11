Китай выступил с обвинениями против США

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danilov 11 Августа 2017 в 10:38:15
«Судно США нарушило законы Китая и соответствующие нормы международного права, грубо нарушив суверенитет КНР, подорвав мир, безопасность и порядок в этих водах», — заявили в ведомстве.
Инцидент произошёл в Южно-Китайском море. Китайские военные не давали разрешение американскому кораблю приближаться к островам. В МИД Китая отметили, что действия американских военных вынудили Пекин укрепить обороноспособность страны в регионе.
27 июля командир Тихоокеанского флота США Скотт Свифт заявил, что в случае приказа президента страны Дональда Трампа нанесёт ядерный удар по Китаю. Далее:
https://news.rambler.ru/world/37618313/
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