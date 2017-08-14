Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Империя зла
Шойгу: за два месяца свободная от боевиков территория в Сирии увеличилась в 2,5 раза
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 14 Августа 2017 в 15:07:55
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 14.08.2017 в 15:42:25   # 624177
Как у пиндосни хватает наглости заявлять , что Россия ничего не добилась в Сирии?
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь