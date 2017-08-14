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Империя зла
Шойгу: за два месяца свободная от боевиков территория в Сирии увеличилась в 2,5 раза
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danilov 14 Августа 2017 в 15:07:55
Комментарии,
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старик
14.08.2017 в 15:42:25
# 624177
Как у пиндосни хватает наглости заявлять , что Россия ничего не добилась в Сирии?
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