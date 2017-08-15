Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Империя зла
Яков Кедми: у меня с Украиной личные счеты
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 15 Августа 2017 в 14:36:54
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 15.08.2017 в 14:53:15   # 624411
Яша Казаков с Таганки конкретно обиделся.
поощрить | покарать
  Dior 15.08.2017 в 14:58:15   # 624414
Кедми крутой дядька в Израиле, влиятельный.
поощрить | покарать
  едридмадрид 15.08.2017 в 15:07:05   # 624422
Цитата: Dior от 15.08.2017 14:58:15
Кедми крутой дядька в Израиле, влиятельный.




я так понимаю ты сейчас за весь Израиль сказал или за немногочисленную русскоговорящую общину у которых сейчас отголоски ватного патриотизма проявляется

хотя говорит этот " агент КГБ" у рашенских пропогондонов на ТВ умеет ,
фули он русскоговорящих евреев кинул ещё в 80-ые которые могли уехать из СССР напрямую в США , Яша отправил в Израиль

как говорят евреи сейчас за его персону " в ряду подонков + 1"
поощрить | покарать (3)
  Zoggyla 15.08.2017 в 15:09:15   # 624424
Quote:
у которых сейчас отголоски ватного патриотизма проявляется
Это ты про свидомых украинцев? Шарий их ватой называет
поощрить | покарать (1)
  Ал 15.08.2017 в 15:10:50   # 624426
поощрить (1) | покарать
  Zoggyla 15.08.2017 в 15:11:07   # 624427
Обмен лайками произведен, ватан!
поощрить | покарать
  Лысый 15.08.2017 в 15:15:59   # 624428
Мне сдается шо этот Яша на Куйбышева похож. Который Данилу Багрова наебал.


поощрить | покарать
  едридмадрид 15.08.2017 в 15:23:09   # 624433
Цитата: Лысый от 15.08.2017 15:15:59
Мне сдается шо этот Яша на Куйбышева похож. Который Данилу Багрова наебал.




да Яша , агент КГБ наебал миллионы , те которые хотели и уехали из СССР

рассклад был такой выезд из СССР в Израиль был тогда организован так
прямых самолётов (как и димплом отношений) не было, то народ сваливал через третьи страны Венгрия , Австрия и тд а там уже пересаживались на самолеты в Израиль.
Прикол в том , что э значительная часть выехавших (иногда до 90%) в Израиль не собиралась, а выбровшись из Совка( СССР) "сворачивали" просили визы в США, Австралию, Канаду и т. п.

поощрить (1) | покарать (1)
  Ал 15.08.2017 в 15:29:48   # 624436
поощрить (1) | покарать
  едридмадрид 15.08.2017 в 15:30:13   # 624437
так вот само наебательство

Яшка -кстати он фамилию к этому времени сменил
посуетился для открытия прямых авиарейсов
а так же решения правительств США, Канады и других стран о том , что виза в эти страны выдавалась только в стране исхода, то есть в Москве.
Народ валил до этого через третьи страны

В итоги имеем что те люди, которые в Израиль не хотели, а просто воспользовались ситуацией, чтобы свалить из СССР, были вынуждены ехать в Израиль .

Это наебка для тех кто хотел свалить из совка вместо другого мира , в Израиль.
поощрить (1) | покарать (1)
  Ал 15.08.2017 в 15:39:43   # 624441
поощрить (1) | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь