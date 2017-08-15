Яков Кедми: у меня с Украиной личные счеты

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danilov 15 Августа 2017 в 14:36:54
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едридмадрид 15.08.2017 в 15:07:05 # 624422
Цитата: Dior от 15.08.2017 14:58:15
Кедми крутой дядька в Израиле, влиятельный.
Кедми крутой дядька в Израиле, влиятельный.
я так понимаю ты сейчас за весь Израиль сказал или за немногочисленную русскоговорящую общину у которых сейчас отголоски ватного патриотизма проявляется
хотя говорит этот " агент КГБ" у рашенских пропогондонов на ТВ умеет ,
фули он русскоговорящих евреев кинул ещё в 80-ые которые могли уехать из СССР напрямую в США , Яша отправил в Израиль
как говорят евреи сейчас за его персону " в ряду подонков + 1"
у которых сейчас отголоски ватного патриотизма проявляетсяЭто ты про свидомых украинцев? Шарий их ватой называет
Цитата: Zoggyla от 15.08.2017 15:09:15
Украинцы бедные, потому что много едят, заявляет министр https://www.fondsk.ru/news/2017/08/11/ukraincy-bednye-potomu-chto-mnogo-edjat-zajavljaet-ministr-44477.html
едридмадрид 15.08.2017 в 15:23:09 # 624433
Цитата: Лысый от 15.08.2017 15:15:59
Мне сдается шо этот Яша на Куйбышева похож. Который Данилу Багрова наебал.
Мне сдается шо этот Яша на Куйбышева похож. Который Данилу Багрова наебал.
да Яша , агент КГБ наебал миллионы , те которые хотели и уехали из СССР
рассклад был такой выезд из СССР в Израиль был тогда организован так
прямых самолётов (как и димплом отношений) не было, то народ сваливал через третьи страны Венгрия , Австрия и тд а там уже пересаживались на самолеты в Израиль.
Прикол в том , что э значительная часть выехавших (иногда до 90%) в Израиль не собиралась, а выбровшись из Совка( СССР) "сворачивали" просили визы в США, Австралию, Канаду и т. п.
По запросу КГБ от евреев избавлялся? )))
едридмадрид 15.08.2017 в 15:30:13 # 624437
Яшка -кстати он фамилию к этому времени сменил
посуетился для открытия прямых авиарейсов
а так же решения правительств США, Канады и других стран о том , что виза в эти страны выдавалась только в стране исхода, то есть в Москве.
Народ валил до этого через третьи страны
В итоги имеем что те люди, которые в Израиль не хотели, а просто воспользовались ситуацией, чтобы свалить из СССР, были вынуждены ехать в Израиль .
Это наебка для тех кто хотел свалить из совка вместо другого мира , в Израиль.
Неужели заботы об интересах США?