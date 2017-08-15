Что то это мне напоминает...

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danilov 15 Августа 2017 в 16:18:49
Протестующие в Северной Каролине опрокинули статую конфедератов после насилия в г. Шарлоттсвилль. Статуя, которая изображает одетого в мундир и вооруженного солдата Конфедерации, стояла на вершине с гравировкой на постаменте с надписью: “В память мальчишки, который носил серый мундир’. ” Он был возведен в 1924 году и составлял 15 футов высотой, согласно мемориальной базе. С одной стороны на гранитном постаменте изображен флаг Конфедерации.
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Заразная болезнь которое сами же распростроняли.