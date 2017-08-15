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Империя зла
Что то это мне напоминает...
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danilov 15 Августа 2017 в 16:18:49


Протестующие в Северной Каролине опрокинули статую конфедератов после насилия в г. Шарлоттсвилль. Статуя, которая изображает одетого в мундир и вооруженного солдата Конфедерации, стояла на вершине с гравировкой на постаменте с надписью: “В память мальчишки, который носил серый мундир’. ” Он был возведен в 1924 году и составлял 15 футов высотой, согласно мемориальной базе. С одной стороны на гранитном постаменте изображен флаг Конфедерации.
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  shlenchak 15.08.2017 в 16:29:14   # 624459
Демократия идёт))
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  РусланY 15.08.2017 в 16:44:51   # 624462
Как зомби, и причем здесь памятник!
Заразная болезнь которое сами же распростроняли.
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  Рамзес 15.08.2017 в 17:36:11   # 624475
Майданят по шуть -шуть.
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  jumanjiqz 15.08.2017 в 17:50:23   # 624479
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