Минфин США включает долларовый пылесос

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danilov 16 Августа 2017 в 00:05:46
В период с октября по декабрь Казначейство США планирует разместить облигации на сумму $501 млрд. Такой объем за один квартал последний раз размещался почти 10 лет назад - в кризисный 2009 г.
Таким образом, Минфин изымет колоссальный объем долларовой ликвидности, что в свою очередь вызовет спрос на американскую валюту и приведет к ее росту.
Отметим также, что с марта действуют ограничения на новые займы, поэтому Минфин не слишком активно может привлекать средства. Продлятся ограничения до момента повышения потолка госдолга, а решение проблемы, как ожидается, состоится как раз в октябре.
http://www.vestifinance.ru/articles/89556
Потолок госдолга
Москва, 14 августа - "Вести.Экономика". К концу сентября Конгресс США должен одобрить законопроект о повышении потолка национального долга. В противном случае экономика страны окажется на грани катастрофы.
И уже сейчас очевидно, что все попытки достигнуть компромисса не приносят успеха.
Министерство финансов США заявляет, что потолок госдолга, то есть определенный государством лимит на непогашенные долговые обязательства, который может иметь федеральное правительство, должен быть повышен к 29 сентября.
Таким образом, у конгресса есть 12 рабочих дней, чтобы одобрить законопроект.
Бюджетное управление Конгресса США откладывает этот срок до середины октября.
Если сроки будут нарушены, это приведет к катастрофическим последствиям для федерального правительства, экономики США и мировой финансовой системы.
Если не будет повышен потолок госдолга, то федеральное правительство потеряет возможность платить по счетам, по которым у него уже накопились долги в форме ценных бумаг. Это может привести к дефолту по некоторым из этих долговых обязательств.
Возможные последствия дефолта, согласно исследованию министерства финансов, включают крах фондовых рынков, снижение кредитного рейтинга США, что приведет к повышению расходов на кредитование правительства, а также к снижению доверия к кредитоспособности страны.
Несмотря на возможность неблагоприятных последствий, существует уверенность, при отсутствии гарантии, что различные фракции в конгрессе, несмотря на конкуренцию интересов, смогут объединиться и достигнуть соглашения по повышению потолка госдолга.
В настоящий момент, однако, нет никаких признаков того, что конкурирующие стороны готовы прийти к соглашению.
Несмотря на это, есть надежда на благоприятный исход, который позволит избежать худшего сценария.
Надежду на это выражают не только аналитики и экономисты, но и сами законодатели.
Большинство законодателей знают о том, к каким последствиям может привести отказ от повышения потолка госдолга.
Сентябрь будет довольно сложным месяцем для них, так как всего за 12 дней им придется достигнуть важного соглашения.
Чистое повышение?
Самым большим препятствием на пути к соглашению о повышении потолка госдолга будет вопрос о том, согласовывать ли "чистое" повышение.
Такой вариант вызывает одобрение у администрации Трампа, у многих республиканцев и у ряда демократов. При этом он вызывает негативную реакцию со стороны части консерваторов.
Так называемое "чистое" повышение означает либо временную отмену потолка госдолга на определенный промежуток времени, либо повышение до определенного уровня госдолга.
Демократы выступали за "чистое" повышение еще при администрации Обамы, а ведущие демократические законодатели подтвердили это в июне этого года.
Республиканцы, с другой стороны, регулярно выступали за сокращение расходов или проведение других реформ, позволяющих замедлить накопление долга, по время дебатов по поводу повышения потолка госдолга при Обаме.
И многие из них по-прежнему придерживаются мнения о том, что необходимо включить эти меры, чтобы снизить сокращение расходов.
Для того чтобы законопроект был принят, необходимо 60 голосов в Сенате США. Это означает, что если все республиканцы поддержат его, то необходима поддержка еще восьми демократов.
В этом случае законопроект будет передан в верхнюю палату.
Спикер от Республиканской партии Пол Райан и лидер большинства в сенате Митч Макконнелл предложат чистое повышение потолка госдолга в надежде завоевать часть демократов, даже несмотря на то, что это, вероятно, приведет к потере голосов в собственной партии.
В любом случае это предложение столкнется со сложностями.
Ранее в американской прессе сообщалось, что многие законодатели в палате представителей готовы выступить против Райана, если он выступит с предложением по "чистому" повышению потолка госдолга.
Помимо того, что в настоящий момент как в прессе, так и среди законодателей, идет множество разговоров о грядущем повышении потолка госдолга, многие сенаторы вообще не уверены в том, что будет достигнуто соглашение о "чистом" повышении.
Сенаторы настаивают на том, что невозможно бесконечно повышать госдолг, так как необходимы реформы, позволяющие снизить темпы его накопления, поэтому необходима структурная реформа.
В целом большинство стратегий, предлагаемых сенаторами, совмещают чистое повышение лимита госдолга с другими мерами.
Поэтому часть аналитиков считают, что все может решиться не так сложно, как предполагалось ранее, если две партии договорятся и совместят решения, предлагаемые разными сторонами.
Фактор Трампа
Как на прошлой неделе писало издание Business Insider, трейдеры с Wall Street и инвесторы начинают нервничать по поводу возможного дефолта.
Еще один фактор, который может осложнить процесс, - это Дональд Трамп и его администрация, которая до прошлой недели не имела единого мнения относительно того, как необходимо решать данный вопрос.
Министр финансов Стивен Мнучин поддерживает "чистое" повышение. А Мик Малвани, глава Административно-бюджетного управления США, выступает за реформы по сокращению расходов.
Другие представители администрации также высказывались за необходимость сокращения расходов.
В итоге Малвани уступил, заявив репортерам, что министр финансов – это ключевая фигура в переговорах и что он будет выступает за быстрое принятие решения по этому вопросу.
Но, даже несмотря на это наметившееся соглашение, сам по себе президент может нарушить благоприятный ход событий.
Эксперты отмечают его привычку действовать не по сценарию и выступать с неожиданными заявлениями и предложениями, что может существенно отразиться на ходе переговоров по повышению потолка госдолга.
Эксперты также вспоминают о том, что Трамп во время предвыборной кампании обещал реструктуризацию национального долга, а также его личную историю ведения бизнеса, когда он оказывался банкротом и не мог выплатить долги.
Кроме того, в последнее время отношения Трампа с лидерами республиканцев стали натянутыми, после того как они не смогли провести его законопроект в сфере здравоохранения.