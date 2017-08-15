Разбегаются. Глава Intel ушел из совета при Трампе

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danilov 16 Августа 2017 в 00:12:12
Ранее из совета при президенте США Дональде Трампе решил уйти СЕО фармацевтической компании Merck & Co. Кеннет Фрейзер. Уход Планка стал особенно резким упреком Трампу, после того как глава компании Under Armour, производящей спортивную одежду и аксессуары, в феврале подвергся критике за то, что назвал президента "настоящей находкой" для страны.
"Я подал в отставку, чтобы привлечь внимание к серьезному ущербу, который наш разобщенный политический климат наносит критическим проблемам, включая острую необходимость решать проблему сокращения американского производства", - написал Кржанич в корпоративном блоге.
"Политика и политическая повестка затмили важную миссию по восстановлению производственной базы Америки, - заявил глава Intel. - Текущая обстановка должна измениться, иначе наша страна станет тенью того, чем она когда-то была и чем она все еще может и должна быть".
Кржанич также выразил свое "отвращение" к недавним событиям в Шарлоттсвилле.
"Я уже ясно сказал о своем отвращении к недавнему насилию, вызванному ненавистью, в Шарлоттсвилле, и ранее сегодня я призвал всех лидеров осудить сторонников идеологии превосходства белой расы и их близких, которые были на шествии и совершали насилие, - написал он. - Я ушел в отставку, потому что я хочу добиться прогресса, в то время как многие в Вашингтоне, похоже, больше заняты нападками на любого, кто не согласен с ними. Мы должны чтить - а не атаковать - тех, кто встал на путь равенства и других заветных американских ценностей. Я надеюсь, что это изменится и я снова буду готов служить, когда это произойдет".
Трамп создал две консультативные группы в начале своего президентства. Генеральный директор Blackstone Group Стив Шварцман возглавляет совет по бизнесу при Белом доме, а гендиректор Dow Chemical Co. Эндрю Ливерис - Американский производственный совет. После первоначального всплеска активности и внимания прессы, советы не провели ни одной встречи с апреля. Главы нескольких компаний ушли из двух бизнес-групп при Белом доме.
Как сообщали "Вести.Экономика", в июне основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск объявил, что покидает два совета при президенте США из-за решения Дональда Трампа вывести США из Парижского соглашения по климату.
Вслед за Маском исполнительный директор Walt Disney Боб Айгер заявил, что покидает деловой консультативный совет при президенте США в знак протеста против выхода страны из Парижского соглашения.
В феврале о выходе из консультативного совета при президенте заявил основатель Uber Трэвис Каланик. Это решение было принято на фоне давления со стороны активистов и сотрудников компании, которые выступили против иммиграционной политики администрации Трампа.
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