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Империя зла
В Киеве открыли памятник в виде вонзенного в карту России меча
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GoodZone 16 Августа 2017 в 09:26:14
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  Zoggyla 16.08.2017 в 09:58:21   # 624612
Креативно. Гадят по мелочи.
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  КЕДЫ 16.08.2017 в 10:05:07   # 624617
Блин у меня в голове это не укладывается. Как же бл..так все повернулось быстро. Это же пиздец какой то.
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  СССР 16.08.2017 в 10:08:25   # 624618
и жители такие ходят довольные флажками машут
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  Стрельцов 16.08.2017 в 10:14:06   # 624622
непойму как можно такую ненависть вырастить в людях?
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  grin 16.08.2017 в 10:19:27   # 624623
Цитата: Стрельцов от 16.08.2017 10:14:06
непойму как можно такую ненависть вырастить в людях?
Как сказал рейхминистр Германии, Пауль Йозеф Геббельс- «Дайте мне средства массовой информации, и я из любого народа сделаю стадо свиней». Так и произошло.
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  walker 16.08.2017 в 10:25:10   # 624627
Цитата: grin от 16.08.2017 10:19:27
Цитата: Стрельцов от 16.08.2017 10:14:06
непойму как можно такую ненависть вырастить в людях?
Как сказал рейхминистр Германии, Пауль Йозеф Геббельс- «Дайте мне средства массовой информации, и я из любого народа сделаю стадо свиней». Так и произошло.

Соловьев и Киселев подтверждают )))
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  КЕДЫ 16.08.2017 в 10:27:27   # 624630
Просто когда ты бывал на Украине по нескольку раз в год и там были приятели, компаньоны и масса порядочных знакомых офигеваешь от всего этого вдвойне.
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  332-712 16.08.2017 в 10:30:20   # 624631
что самое забавное:



это персонаж из игры.
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  alexei83 16.08.2017 в 10:43:52   # 624640
а что же если так ненавидят Россию, то на русском речь говорят. определились бы уже. противно смотреть на эту клоунаду.
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