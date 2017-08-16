В Киеве открыли памятник в виде вонзенного в карту России меча

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
GoodZone 16 Августа 2017 в 09:26:14
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Стрельцов от 16.08.2017 10:14:06Как сказал рейхминистр Германии, Пауль Йозеф Геббельс- «Дайте мне средства массовой информации, и я из любого народа сделаю стадо свиней». Так и произошло.
непойму как можно такую ненависть вырастить в людях?
непойму как можно такую ненависть вырастить в людях?
Цитата: grin от 16.08.2017 10:19:27
Цитата: Стрельцов от 16.08.2017 10:14:06Как сказал рейхминистр Германии, Пауль Йозеф Геббельс- «Дайте мне средства массовой информации, и я из любого народа сделаю стадо свиней». Так и произошло.
непойму как можно такую ненависть вырастить в людях?
непойму как можно такую ненависть вырастить в людях?
Соловьев и Киселев подтверждают )))
это персонаж из игры.