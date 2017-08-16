В Киеве открыли памятник в виде вонзенного в карту России меча

Цитата: Стрельцов от

непойму как можно такую ненависть вырастить в людях? непойму как можно такую ненависть вырастить в людях?

Как сказал рейхминистр Германии, Пауль Йозеф Геббельс- «Дайте мне средства массовой информации, и я из любого народа сделаю стадо свиней». Так и произошло.