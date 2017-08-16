Южнокорейская оппозиция будет добиваться размещения в стране ядерного оружия США

"Депутаты договорились добиваться размещения [в Южной Корее] американского ядерного арсенала, который был вывезен из страны в 1991 году после подписания Сеулом и Пхеньяном декларации о безъядерном статусе Корейского полуострова ", - отмечается в сообщении.