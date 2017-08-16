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Империя зла
Южнокорейская оппозиция будет добиваться размещения в стране ядерного оружия США
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danilov 16 Августа 2017 в 16:21:47
Главная оппозиционная партия Республики Корея - Корейская партия свободы - приняла решение добиваться размещения на территории страны тактического ядерного оружия США. Соответствующее заявление было принято в среду на общем собрании ее парламентской фракции, сообщает агентство Yonhap, передает ТАСС.

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

"Депутаты договорились добиваться размещения [в Южной Корее] американского ядерного арсенала, который был вывезен из страны в 1991 году после подписания Сеулом и Пхеньяном декларации о безъядерном статусе Корейского полуострова", - отмечается в сообщении.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  SeaHawk 16.08.2017 в 16:23:52   # 624864
так вот он каков хитрый план))
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  Marvel 16.08.2017 в 16:25:07   # 624866
А оттуда и до Китая и до России рукой подать.
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  Manitu 16.08.2017 в 16:49:20   # 624879
Надо быть полными идиотами, чтобы не понять, что размещая у себя подобное оружие, они автоматически (в случае кипиша) становятся мишенью №1.
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  Лысый 16.08.2017 в 16:52:58   # 624882
Quote:
"Депутаты договорились добиваться размещения [в Южной Корее] американского ядерного арсенала, который был вывезен из страны в 1991 году после подписания Сеулом и Пхеньяном декларации о безъядерном статусе Корейского полуострова", - отмечается в сообщении.


Так кто первый нарушил статус?
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  jumanjiqz 16.08.2017 в 17:09:25   # 624894
А вот фиг вам корейский!
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  Blackadder 16.08.2017 в 18:19:12   # 624916
Уважаемые Ким Чен Ын и Дональд Трамп! Не начинайте сейчас, пожалуйста, ядерную войну, а то у меня отпуск в сентябре. Спасибо.
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