Южнокорейская оппозиция будет добиваться размещения в стране ядерного оружия США

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danilov 16 Августа 2017 в 16:21:47
Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.
"Депутаты договорились добиваться размещения [в Южной Корее] американского ядерного арсенала, который был вывезен из страны в 1991 году после подписания Сеулом и Пхеньяном декларации о безъядерном статусе Корейского полуострова", - отмечается в сообщении.
Комментарии, по рейтингу, по дате
"Депутаты договорились добиваться размещения [в Южной Корее] американского ядерного арсенала, который был вывезен из страны в 1991 году после подписания Сеулом и Пхеньяном декларации о безъядерном статусе Корейского полуострова", - отмечается в сообщении.
Так кто первый нарушил статус?
Blackadder 16.08.2017 в 18:19:12 # 624916