Как провокаторы сеют раздор в Казахстане

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едридмадрид 17 Августа 2017 в 16:41:47
Залётный любитель пива
Напомним: пресс-служба «Эйр Астаны» следующим образом прокомментировала развязанный киргизским гостем публичный скандал.
«Эйр Астана» провела внутреннее расследование по факту публикации пассажиром Огуз Доганом видео, где бортпроводница вручает ему акт предупреждения о нарушении правил поведения на борту.
Сообщаем следующее. 14 августа 2017 года пассажир рейса KC 954 отказался выполнить требование безопасности – закрепить откидной столик перед посадкой самолёта. Данное требование было озвучено по громкой связи всем пассажирам на трёх языках. Затем бортпроводники начали готовиться к посадке. К пассажиру обратились несколько бортпроводников с просьбой убрать столик. Просьбу озвучили разные бортпроводники на трёх языках. К пассажиру подходили персонально несколько раз и просили на государственном языке убрать столик. Когда же старший бортпроводник попытался самостоятельно закрыть столик, Огуз Доган снова его открыл, чтобы поставить банку пива. Бортпроводник-супервайзер Екатерина, заснятая на видео, подошла к нему для передачи акта предупреждения. В этот момент пассажир Огуз Доган начал производить съёмку ролика, который был опубликован в Интернете. В момент съёмки самолёт уже шёл на посадку, все бортпроводники должны были пристегнуть ремни и занять свои места. Своими действиями Огуз Доган отвлекал экипаж от выполнения стандартных процедур перед посадкой воздушного судна, создавая угрозу жизни всех пассажиров: граждан РК и иностранных гостей», – отмечается в пресс-релизе авиакомпании.
Итак, г-н Доган, о котором до этого, наверное, вряд ли кто-нибудь вообще слышал в Казахстане, после своего пьяного дебоша на борту прославился на всю нашу страну. Любитель попить пивка на борту, оштрафованный за нарушение правил безопасности, заявил, ни много ни мало, что он ждёт извинений от авиакомпании перед казахским народом.
«Независимости Казахстана исполнилось 26 лет. И я имею право получать услуги на государственном языке. Мы не шовинисты, мы уважаем все нации, но мы имеем право требовать уважения к казахскому языку. Я требую извинений перед казахским народом», – заявил киргизский гость, и, подчеркнём, его слова растиражировали ВСЕ ведущие отечественные СМИ.
С их помощью заезжий «писатель» на несколько дней стал главным героем телевизора.
А аблязовы-клышпаевы только этого и ждали
Провокация (намеренная ли, или это был экспромт киргизского гостя – уже не столь важно), немедленно достигла цели. В этом гостю помогли наши беглые профессиональные «майданщики». В соцсетях они немедленно подняли вой, преподнося выпад киргизского гостя в своих интересах.
Лишь только наши СМИ растиражировали историю с Доганом, как профессиональные провокаторы –апологеты «казмайдана» – широко задействовали её в своей антиназарбаевской пропаганде
Да, провокаторы не спят, за нашим информационным полем они следят внимательно. И они немедленно включились в дело. За пару дней на страничках Клышпаева и ей подобных появились сотни гневных постов и комментариев по поводу того, как это, мол, почему в нашей национальной авиакомпании не умеют говорить по-казахски, как игнорируют государственный язык, и тому подобное.
Сама по себе такая ситуация, на наш взгляд, является прекрасным поводом задуматься о том, почему любой «мутный» тип вроде этого Огуза Догана, лишь только подняв языковую тему, способен мгновенно прославиться в нашей стране. А главное – почему ему в этом готовы помочь все ведущие СМИ?
Языковая тема как инструмент «раскачивания лодки»
Что же в ней, в этой языковой теме, такого острого и болезненного, что она моментально становится яблоком раздора? И почему её так любят все эти клышпаевы, садыковы и прочие апологеты «Казмайдана»?
Вопрос на самом деле важный. Да, языковой вопрос тесно связан и с историей, и с политикой, и с современными тенденциями в развитии общества. Это тема едва ли не самая острая и обсуждаемая. И получается что если кто-то хочет разделить нас, рассорить, посеять рознь и недоверие между людьми, то самый лёгкий путь к этому –использовать языковой вопрос. На этой теме стать провокатором, как показала история с Доганом, по силам любому. Даже с похмелья. Даже изрядно перебрав алкоголя на борту самолёта, устроив скандал, создав угрозу жизни и безопасности 120 человек, всё равно не проблема: поднял языковой вопрос – и ты уже герой дня!
Увы, как ни прискорбно, но это так. Достаточно тупо обвинить кого-либо в том, что тебе не ответили на государственном языке. (Мы, кстати, не сомневаемся, что экипаж национальной авиакомпании пользуется государственным языком, общаясь с пассажирами: без знания языка туда просто на работу не примут). Либо, с равным скандальным эффектом, провокатор может обвинить собеседника в том, что тот пренебрёг русским – официальным языком межнационального общения, принятым в Казахстане. В общем, раздуть скандал на языковой теме – это у нас легко, запросто. Следует признать прискорбный факт: любая бытовая нестыковка, любая «непонятка» на языковой почве, любая рядовая ситуация непонимания либо «трудностей перевода» может быть использована заинтересованными силами как повод для масштабной провокации. При желании заинтересованное лицо легко поднимает на этой теме такой хайп, запускает такую волну, что потом в общем-то будет уже неважно, кто и там и на каком языке говорил на самом деле. Формируется массовая реакция недовольства, подключаются социальные сети... Именно так, как произошло в данном случае.
Пресса – ассистент провокаторов?
Итак, языковой вопрос у нас в Казахстане является такой «пороховой бочкой», крайне удобной для провокаторов. И вот на что здесь следовало бы обратить внимание: хайпу и продвижению таких провокаций активно способствуют СМИ, бездумно тиражирующие их. Повторимся, историю с Доганом и его речи пересказали и показали абсолютно ВСЕ массовые СМИ и телеканалы Казахстана, за исключением разве что официальных, таких как «Казправда» или «Хабар».
И тут возникает сакраментальный вопрос: зачем? В СМИ то ли не понимают, то ли тупо игнорируют тот факт, что сами таким образом помогают провокаторам. Этим активным «хайпом» провокационных заявлений всяких доганов они способствуют не только росту собственных рейтингов, но и... расшатыванию межнациональной стабильности. Ибо, к хайпу немедленно подключаются клышпаевы-садыковы, продвигая на таких новостях прямую антигосударственную пропаганду.
Об этом в современной обстановке (а на дворе – довольно напряжённая экономическая ситуация, нестабильный тенге, плюс активные попытки внешних сил раскачать ситуацию в Казахстане) следовало бы помнить. Редакторам следовало бы хоть немного задумываться, кому они помогают, прежде чем бездумно тиражировать провокационные заявления разных доганов, брать у них телеинтервью и вообще делать их главными героями дня.
Конечно, мы не готовы утверждать, что этот киргизский любитель попить пива на борту – «засланный казачок». Хотя это не исключено. Но в данном случае слишком уж явные огрехи в его поведении, слишком очевидно он начал по приземлении придумывать «откорячки», дабы не быть оштрафованным, да и всё его поведение психологически больше похоже на банальную агрессивную реакцию защиты, чем на заранее спланированную провокацию. Ну, да бог с ним, пусть летит дальше.
Вопрос – в другом. Если наши уважаемые СМИ «ведутся» даже на такой примитивный спектакль, то что будет, когда к языковой теме подключатся профессиональные провокаторы?
https://yvision.kz/post/775907
Комментарии, по рейтингу, по дате
Все что требовалось экипажу, всего лишь потребовать закрыть столик на казахском языке. А вообще лучше не летать Эйр Астаной, сейчас ты для них алкаш, а завтра тебя отпиздят как юнайтед эйрлайнс своего пассажира.
Цитата: Saturn от 17.08.2017 17:21:34
Статья в стиле 1 канала, все пидоразы и пятая колонна, а мы дартаньяны и патриоты.
Все что требовалось экипажу, всего лишь потребовать закрыть столик на казахском языке. А вообще лучше не летать Эйр Астаной, сейчас ты для них алкаш, а завтра тебя отпиздят как юнайтед эйрлайнс своего пассажира.
Статья в стиле 1 канала, все пидоразы и пятая колонна, а мы дартаньяны и патриоты.
Все что требовалось экипажу, всего лишь потребовать закрыть столик на казахском языке. А вообще лучше не летать Эйр Астаной, сейчас ты для них алкаш, а завтра тебя отпиздят как юнайтед эйрлайнс своего пассажира.
По мне так надо пиздить таких пассажиров)
Цитата: Saturn от 17.08.2017 17:21:34
Статья в стиле 1 канала, все пидоразы и пятая колонна, а мы дартаньяны и патриоты.
Все что требовалось экипажу, всего лишь потребовать закрыть столик на казахском языке. А вообще лучше не летать Эйр Астаной, сейчас ты для них алкаш, а завтра тебя отпиздят как юнайтед эйрлайнс своего пассажира.
Статья в стиле 1 канала, все пидоразы и пятая колонна, а мы дартаньяны и патриоты.
Все что требовалось экипажу, всего лишь потребовать закрыть столик на казахском языке. А вообще лучше не летать Эйр Астаной, сейчас ты для них алкаш, а завтра тебя отпиздят как юнайтед эйрлайнс своего пассажира.
Ему на 3-х языках сказали убрать столик. Действительно, пиздить надо таких.
Цитата: Saturn от 17.08.2017 17:21:34
Статья в стиле 1 канала, все пидоразы и пятая колонна, а мы дартаньяны и патриоты.
Все что требовалось экипажу, всего лишь потребовать закрыть столик на казахском языке. А вообще лучше не летать Эйр Астаной, сейчас ты для них алкаш, а завтра тебя отпиздят как юнайтед эйрлайнс своего пассажира.
Статья в стиле 1 канала, все пидоразы и пятая колонна, а мы дартаньяны и патриоты.
Все что требовалось экипажу, всего лишь потребовать закрыть столик на казахском языке. А вообще лучше не летать Эйр Астаной, сейчас ты для них алкаш, а завтра тебя отпиздят как юнайтед эйрлайнс своего пассажира.
Человека три раза попросили закрыть столик, а он болт положил
Цитата: Marvel от 17.08.2017 17:49:57
Ему на 3-х языках сказали убрать столик. Действительно, пиздить надо таких.
Цитата: Saturn от 17.08.2017 17:21:34
Статья в стиле 1 канала, все пидоразы и пятая колонна, а мы дартаньяны и патриоты.
Все что требовалось экипажу, всего лишь потребовать закрыть столик на казахском языке. А вообще лучше не летать Эйр Астаной, сейчас ты для них алкаш, а завтра тебя отпиздят как юнайтед эйрлайнс своего пассажира.
Статья в стиле 1 канала, все пидоразы и пятая колонна, а мы дартаньяны и патриоты.
Все что требовалось экипажу, всего лишь потребовать закрыть столик на казахском языке. А вообще лучше не летать Эйр Астаной, сейчас ты для них алкаш, а завтра тебя отпиздят как юнайтед эйрлайнс своего пассажира.
Ему на 3-х языках сказали убрать столик. Действительно, пиздить надо таких.
Не факт что сказали, есть пруфы?
Цитата: Saturn от 17.08.2017 17:56:18
Не факт что сказали, есть пруфы?
Цитата: Marvel от 17.08.2017 17:49:57
Ему на 3-х языках сказали убрать столик. Действительно, пиздить надо таких.
Цитата: Saturn от 17.08.2017 17:21:34
Статья в стиле 1 канала, все пидоразы и пятая колонна, а мы дартаньяны и патриоты.
Все что требовалось экипажу, всего лишь потребовать закрыть столик на казахском языке. А вообще лучше не летать Эйр Астаной, сейчас ты для них алкаш, а завтра тебя отпиздят как юнайтед эйрлайнс своего пассажира.
Статья в стиле 1 канала, все пидоразы и пятая колонна, а мы дартаньяны и патриоты.
Все что требовалось экипажу, всего лишь потребовать закрыть столик на казахском языке. А вообще лучше не летать Эйр Астаной, сейчас ты для них алкаш, а завтра тебя отпиздят как юнайтед эйрлайнс своего пассажира.
Ему на 3-х языках сказали убрать столик. Действительно, пиздить надо таких.
Не факт что сказали, есть пруфы?
Вы ЭйрАстаной летали когда-нибудь? На любом их борте на 3-х языках всегда идет информация при влете, посадке, турбулентности.
Все что требовалось экипажу, всего лишь потребовать закрыть столик на казахском языке.Так ведь просили НА ТРЕХ ЯЗЫКАХ! Я так понимаю если не столик, то что-нибудь еще придумал бы, и потребовал ему объяснить на киргизском языке. и вообще :почему гражданин Киргизии действует от имени КАЗАХСКОГО НАРОДА? Кто -нибудь его уполномочил? Если даже его и оскорбили, то как гражданина Киргизии. По хорошему его бы надо было так "оскорбить" , чтобы эта мерзота всю оставшуюся жизнь вздрагивала при звуках казахского языка.
Цитата: vvka от 17.08.2017 19:06:24
И какого хуя какой-то кЫргЫз требует что-то. Да пошел он нах"й. Если какой-то мудак в самолете, который заходит на посадку (самый блять сложный элемент полета), выебывается и мешает экпипажу выполнять свои обязанности и тем самым подвергает опасности целых 120 человек - нахуй сразу в каталажку на долгие лета - чтобы сука знал, где выебываться.
И какого хуя какой-то кЫргЫз требует что-то. Да пошел он нах"й. Если какой-то мудак в самолете, который заходит на посадку (самый блять сложный элемент полета), выебывается и мешает экпипажу выполнять свои обязанности и тем самым подвергает опасности целых 120 человек - нахуй сразу в каталажку на долгие лета - чтобы сука знал, где выебываться.
Да неважно какой он национальности.