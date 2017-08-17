Как провокаторы сеют раздор в Казахстане

Статья в стиле 1 канала, все пидоразы и пятая колонна, а мы дартаньяны и патриоты.Все что требовалось экипажу, всего лишь потребовать закрыть столик на казахском языке. А вообще лучше не летать Эйр Астаной, сейчас ты для них алкаш, а завтра тебя отпиздят как юнайтед эйрлайнс своего пассажира.