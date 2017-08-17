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Империя зла
В Ракке сорок человек погибли в результате бомбардировок коалиции США.
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Гость 17 Августа 2017 в 16:38:49
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  русо 17.08.2017 в 19:26:03   # 625257
Вот твари . Мазилы специально делают
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  русо 17.08.2017 в 19:27:49   # 625261
Северная Корея тоже бы промазалыбы прям на лужайку к трампу
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