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Империя зла
В Ракке сорок человек погибли в результате бомбардировок коалиции США.
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Гость 17 Августа 2017 в 16:38:49
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русо
17.08.2017 в 19:26:03
# 625257
Вот твари
. Мазилы
специально делают
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русо
17.08.2017 в 19:27:49
# 625261
Северная Корея тоже бы промазалыбы прям на лужайку к трампу
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