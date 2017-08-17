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Империя зла
Серена Уильямс объяснила расизмом проявление большей любви публики к Шараповой
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Гость 17 Августа 2017 в 16:40:50
Самая титулованная теннисистка в мире Серена Уильямс в интервью журналу Vogue заявила, что поклонники тенниса любят Марию Шарапову больше из-за ее цвета кожи.

По ее словам, Шарапову все считают более милой, хотя та в раздевалке часто ведет себя неприветливо и может ни с кем не разговаривать.

"Почему так происходит? Из-за того, что я черная и поэтому выгляжу недоброжелательно?" - задается вопросом теннисистка.

Она также посетовала на то, что афроамериканцы вынуждены прилагать больше усилий, чтобы к ним хорошо относились.

"Это общество, в котором мы живем. Такова наша жизнь", - сказала Уильямс.

13 августа Шарапова презентовала свою автобиографию. В ней теннисистка представила свое видение причин, по которым Уильямс испытывает к ней неприязнь. На турнире в Уимблдоне в 2004 году американка проиграла на тот момент 17-летней россиянке. После этого Шарапова стала свидетельницей того, как Уильямс плакала в раздевалке, а затем произнесла: "Я больше никогда не проиграю этой маленькой с...ке".

"Люди меня часто спрашивают, почему у меня столько проблем в матчах с Сереной Уильямс (19 поражений в 21 матче). Думаю, что ответ кроется в той самой раздевалке", - пояснила Шарапова.

https://ruposters.ru/news/16-08-2017/serena-uiljyams-objyasnila-rasizmom
Комментарии, по рейтингу, по дате
  MишаМашкевич 17.08.2017 в 16:57:23   # 625192
Шарапова молодец, конечно родители её сделали. Но куда лучше выглядит,чем протеиново-стероидно накаченной Вильямс, в которую тоже когда-та хорошо поверил отец. Но Вильямс родила дитя и счастлива в браке с богатым и смазливым мальчиком. Так что все справедливо.
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  Hairless 17.08.2017 в 16:57:54   # 625193
Конечно, только расизм!



Внешность абсолютно ни при чем
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  СССР 17.08.2017 в 16:59:45   # 625194
Шарапова красивее, вот она и бесится
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  Pole13 17.08.2017 в 17:05:08   # 625197
Вдувателиии вы где???)))
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  Yerla 17.08.2017 в 17:12:48   # 625199
Сирена страшная - это факт .. цвет кожи тут ни причем .. Хотя напишу лучше на любителя .. хз может кому и нравится
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  Nightwalker 17.08.2017 в 18:01:26   # 625220
Я расист для нее и всех гребанных негритосов! Мария рулит!
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  Рамзес 17.08.2017 в 19:27:13   # 625258
Ну если бы они не были братьями Уильямс может и по другому было,а то у наших мельдоний - у них тестостерон для быков.
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  Pole13 17.08.2017 в 19:51:03   # 625263
Цитата: Рамзес от 17.08.2017 19:27:13
Ну если бы они не были братьями Уильямс может и по другому было,а то у наших мельдоний - у них тестостерон для быков.
Они СЕСТРЫ, но согласен, издалека на братьев похожи))))
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