Серена Уильямс объяснила расизмом проявление большей любви публики к Шараповой

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Гость 17 Августа 2017 в 16:40:50
По ее словам, Шарапову все считают более милой, хотя та в раздевалке часто ведет себя неприветливо и может ни с кем не разговаривать.
"Почему так происходит? Из-за того, что я черная и поэтому выгляжу недоброжелательно?" - задается вопросом теннисистка.
Она также посетовала на то, что афроамериканцы вынуждены прилагать больше усилий, чтобы к ним хорошо относились.
"Это общество, в котором мы живем. Такова наша жизнь", - сказала Уильямс.
13 августа Шарапова презентовала свою автобиографию. В ней теннисистка представила свое видение причин, по которым Уильямс испытывает к ней неприязнь. На турнире в Уимблдоне в 2004 году американка проиграла на тот момент 17-летней россиянке. После этого Шарапова стала свидетельницей того, как Уильямс плакала в раздевалке, а затем произнесла: "Я больше никогда не проиграю этой маленькой с...ке".
"Люди меня часто спрашивают, почему у меня столько проблем в матчах с Сереной Уильямс (19 поражений в 21 матче). Думаю, что ответ кроется в той самой раздевалке", - пояснила Шарапова.
https://ruposters.ru/news/16-08-2017/serena-uiljyams-objyasnila-rasizmom
Комментарии, по рейтингу, по дате
MишаМашкевич 17.08.2017 в 16:57:23 # 625192
Внешность абсолютно ни при чем
Nightwalker 17.08.2017 в 18:01:26 # 625220
Цитата: Рамзес от 17.08.2017 19:27:13Они СЕСТРЫ, но согласен, издалека на братьев похожи))))
Ну если бы они не были братьями Уильямс может и по другому было,а то у наших мельдоний - у них тестостерон для быков.
Ну если бы они не были братьями Уильямс может и по другому было,а то у наших мельдоний - у них тестостерон для быков.