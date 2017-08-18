В МИД РФ напомнили о ввезенных в Россию в 1996 году 500 млн долларов

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
GoodZone 18 Августа 2017 в 09:33:14
«Конечно, странно, что в Вашингтоне забывают о том, что накануне президентских выборов в России в 1996 году Федеральный резервный банк под надуманным предлогом – это цитата: «чтобы избежать ажиотажа старых стодолларовых купюр» – ввез в посольство США в Москве 500 млн долларов наличными», – цитирует Захарову ТАСС.
Также представитель российского внешнеполитического ведомства отметила, что «несколько ночей личный состав посольской резидентуры ЦРУ во главе с Майклом Суликом буквально спал на мешках с наличностью, охраняя их, пока деньги вывозились из дипмиссии иномарками, отдельными партиями неким частным лицам».
«Что тогда спонсировали на эти деньги – я думаю, что и это мы когда-нибудь узнаем. Узнаем не в плане наших предположений – тут и предполагать нечего, а с использованием конкретных имен, дат и явок», – отметила представитель МИД.
Захарова также добавила, что США используют финансовые инструменты для влияния на политические процессы в разных странах.
«Россия в списке этих ассигнований идет едва ли не на первом месте», – отметила она.
В частности, Захарова привела в пример ряд государственных и неправительственных организаций, которые «на протяжении десятилетий неустанно пытаются проникнуть в российский политический истеблишмент, медиасообщество оказывает влияние на общественное мнение».
По ее словам, речь идет о «Корпусе мира», Агентстве США по международному развитию, Национальном демократическом институте, Международном республиканском институте и других структурах.
Напомним, в конце июля директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что по данным американской разведки Россия представляет серьезную угрозу безопасности США, отметив, что Москва будет создавать проблемы для североамериканских штатов в обозримой перспективе так же, как это делал СССР.
До этого Помпео заявил, что Россия вмешивалась не только в последние американские выборы.
https://vz.ru/news/2017/8/17/883167.html
Комментарии, по рейтингу, по дате