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Империя зла
Генри Шеридан известен массовым геноцидом индейцев
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danilov 18 Августа 2017 в 11:15:43
Памятник генералу Шеридану в Вашингтоне. Воевал на стороне северян. Прославился массовым геноцидом индейцев.



Он "борцунов" в США не волнует.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  СССР 18.08.2017 в 12:26:23   # 625496
Некоторые запаслись поп-корном и ждут когда майданщики вот это взрывать будут

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  bozon house 18.08.2017 в 12:33:11   # 625504
И это
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  Мура45 18.08.2017 в 13:26:00   # 625552
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  bozon house 18.08.2017 в 13:26:49   # 625553
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  Мура45 18.08.2017 в 14:06:38   # 625574
bozon house 18.08.2017 в 13:26:49

Разрушение этого памятника покажут в прямом эфире на весь мир
Как 9/11
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