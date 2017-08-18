Генри Шеридан известен массовым геноцидом индейцев

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danilov 18 Августа 2017 в 11:15:43
Он "борцунов" в США не волнует.
Комментарии, по рейтингу, по дате
bozon house 18.08.2017 в 12:33:11 # 625504
Цитата: bozon house от 18.08.2017 12:33:11
И это
И это
А эти кого отгеноцидили?!
bozon house 18.08.2017 в 13:26:49 # 625553
Цитата: Мура45 от 18.08.2017 13:26:00Попсу+Диско.Шутка, но как-то навевает
А эти кого отгеноцидили?!
Цитата: bozon house от 18.08.2017 12:33:11
И это
И это
А эти кого отгеноцидили?!
Разрушение этого памятника покажут в прямом эфире на весь мир
Как 9/11