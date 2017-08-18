США не хотят уходить из Сирии из-за стратегических интересов. Даже после разгрома ДАИШ

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danilov 18 Августа 2017 в 12:28:31
США сохранят военное присутствие в Сирии после разгрома запрещенной в России группировки ДАИШ.
Официальный представитель коалиции "Силы демократической Сирии" Таляль Силло сообщает, что американские военные не планируют уходить с севера Сирии после разгрома запрещенной в России группировки ДАИШ.
Сообщается, что США имеют "стратегические интересы" в регионе и поэтому останутся в стране.
"В долгосрочной перспективе между руководством северных районов и администрацией США будут заключены военные, экономические и политические соглашения", - сказал Силло.
При этом он также отметил, что нет ясности с поддержкой подразделений СНС, несмотря на то что военные, скорее всего, останутся.
Подробно https://www.golos-ameriki.ru/a/reuters-mideast-crisis-syria-usa-exclusive/3989843.html
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