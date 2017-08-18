В Чикаго толпа 160 человек сожгла бюст Аврааму Линкольну

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danilov 18 Августа 2017 в 12:46:29
http://www.washingtontimes.com/news/2017/aug/17/abraham-lincoln-monument-torched-in-chicago-an-abs/
Комментарии, по рейтингу, по дате
bozon house 18.08.2017 в 14:37:37 # 625591
Цитата: Desperado от 18.08.2017 14:35:32Правильное ощущение.
Ощущение что эти беспорядки спишут на безграмотное руководство Трампа и сместят его, объявив ему импичмент например.
Ощущение что эти беспорядки спишут на безграмотное руководство Трампа и сместят его, объявив ему импичмент например.