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Империя зла
В Чикаго толпа 160 человек сожгла бюст Аврааму Линкольну
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danilov 18 Августа 2017 в 12:46:29


http://www.washingtontimes.com/news/2017/aug/17/abraham-lincoln-monument-torched-in-chicago-an-abs/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Прапор 18.08.2017 в 13:02:55   # 625531
Во всём виновал Франклин! сжечь всех франклинов - вот основная задача каждого америкоса
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  Desperado 18.08.2017 в 14:35:32   # 625589
Ощущение что эти беспорядки спишут на безграмотное руководство Трампа и сместят его, объявив ему импичмент например.
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  bozon house 18.08.2017 в 14:37:37   # 625591
Цитата: Desperado от 18.08.2017 14:35:32
Ощущение что эти беспорядки спишут на безграмотное руководство Трампа и сместят его, объявив ему импичмент например.
Правильное ощущение.
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