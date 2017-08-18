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Империя зла
Уничтожение боевой техники и транспорта террористов в районе Акербат
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danilov 18 Августа 2017 в 16:00:15
Правительственные силы в Сирии завершают окружение крупной группировки ДАИШ в районе г. Акербат провинции Хама.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Хитрая жопа 18.08.2017 в 17:27:57   # 625646
Точно бьют
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  RFA 18.08.2017 в 17:31:11   # 625647
В очко!
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