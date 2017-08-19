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Империя зла
«АгитПроп» 19.08.2017
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danilov 19 Августа 2017 в 17:48:58
Факельное шествие в цитадели демократии. Никогда такого не было. И вот опять.

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  Vrangel 19.08.2017 в 19:05:58   # 625736
Да уж))
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  Vrangel 19.08.2017 в 19:06:27   # 625737
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