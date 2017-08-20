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Империя зла
Black Lives Matter выдвинула требования к белым людям
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danilov 20 Августа 2017 в 19:16:26
Соучредитель движения BLM (Black Lives Matter) выдвинула требования к белым людям:

1. Белые люди, если у вас нет потомков, отдайте свою недвижимость черным людям.

2. Белые люди, если вы наследуете имущество, которое вы намерены продать при принятии, отдайте его черной семье.

3. Если вы являетесь строителем многоквартирных домов, то постройте дом в черном районе и позвольте черным людям жить там бесплатно.

4.Если у вас 2 и более домов, откажитесь от них в пользу черных людей.

5. Белые люди, перераспределите ежемесячные расходы, чтобы вы могли пожертвовать черным фондам для покупки земли.

6. Белые люди, особенно белые женщины, если вы работаете с расистом , попросите вашего босса его уволить, иначе вы являетесь его соучастником.

7. Примите во внимание две вещи: боритесь с белым превосходством всегда и везде, а также жертвуйте свои деньги в организации которые борются с белым превосходством и помогают черным людям.

https://www.leoweekly.com/2017/08/white-people/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  строитель 20.08.2017 в 19:19:12   # 625774
Только что я сделал открытие
-Я расист
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  Беня Ладен 20.08.2017 в 19:24:46   # 625775
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