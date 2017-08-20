Его уже исключили из колледжа, затравили в соц сетях и в жизни, он вынужден скрываться. Демократия...

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 20 Августа 2017 в 22:15:44
Так вот, его исключили из колледжа, затравили в соц сетях и в жизни, он вынужден скрываться.
Не напоминает одну страну под названием Украина?
Колледж отказался назвать причину исключения парня.
Люди начали собирать ему деньги на обучение в другом колледже 5 тысяч долларов, собрали 2000 уже и..... площадка где собирали удалила сбор.
http://www.pnj.com/story/news/2017/08/18/confederate-demonstrator-kicked-out-pensacola-christian-college/579978001/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1556137567765476&set=a.294199667292612.73552.100001077436794&type=3&theater
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: primal от 20.08.2017 23:45:58
Это как Голощёкину у нас памятник поставили бы. Я так вижу это)
Это как Голощёкину у нас памятник поставили бы. Я так вижу это)
не Голощекину, а, к примеру, Колчаку. хотя, постойте. Колчака уже выставили "красаущиком" и идеальным человеком...