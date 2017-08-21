Свобода слова только для своих

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danilov 21 Августа 2017 в 12:02:14
Марш защитников свободы слова в США приурочен к массовым столкновениям, возникшим на фоне движения за снос памятников историческим деятелям, выступавшим на стороне потерпевшей поражение в Гражданской войне Конфедерации южных штатов.
Организаторы марша подчеркивают, что, несмотря на требования свободы слова, это право не должно распространяться на сторонников расизма. «Хотя мы утверждаем, что каждый человек имеет право на свободу слова и защищаем это основное право человека, мы не будем предлагать использовать нашу платформу для расизма или фанатизма», — подчеркивается в описании марша на страничке в Facebook.
Одновременно в описании организаторы осудили сторонников антифашистского движения. Также организаторы акции заявили о росте цензуры в американских СМИ, «которая подрывает систему демократии».
Некоторые из участников акции имеют при себе флаги Конфедерации и символику ультраправых организаций. Как отмечает CNN, противники Free Speech Rally обвиняют их в поддержке расизма и нацизма. Некоторые участники митинга в поддержку свободы слова вышли с лозунгом «Молчание белых неприемлемо».
Противники Free Speech Rally превзошли активистов по численности в несколько раз. Многие из них вышли на акцию с лозунгами «Нет Трампу. Нет Ку-клукс-клану. Нет расизму в Америке» и «Американцы против ненависти». Также в нем приняли участие сторонники движения Black lives matter, выступающего за защиту прав чернокожего населения. По оценкам полиции, которые приводит ABC News, на марш вышли не менее 15 тыс. человек.
В Twitter участники встречной акции выкладывают видео, на которых видно, как противники Free Speech Rally окружают активистов. Их столкновению препятствуют установленные полицией барьеры.
Take a look at the early counter-protest vs the size of the Boston rally. The difference is, uh... stark. pic.twitter.com/FKF29uUu7O— Jack Smith IV (@JackSmithIV) 19 августа 2017 г.
Телеканал Fox News опубликовал видео, на котором видно, как один из участников протестной акции атакует женщину, держащую в руках американский флаг. Мужчина, лицо которого скрыто шарфом, пытается вырвать его из рук активистки.
MOMENTS AGO: Woman waving American flag hit, dragged by protester at #FreeSpeechRally in #Boston. #BostonCommon pic.twitter.com/7swgamIOjU— Fox News (@FoxNews) 19 августа 2017 г.
В ряде случаев полиции пришлось применить силу против демонстрантов, вышедших на улицы. Власти города предупредила об ужесточении мер безопасности. Для контроля ситуации на улицу было выведено порядка 500 полицейских.
Ранее беспорядки развернулись в американском городе Шарлоттсвилл. Ультраправые активисты, выступающие за сохранение памятника командующему силами конфедератов во время Гражданской войны генералу Роберту Ли, столкнулись на улицах города со своими противниками. Во время одной из акций в толпу противников ультраправых врезалась машина, в результате чего один человек погиб и порядка 20 получили ранения. За рулем машины сидел 20-летний Джеймс Алекс Филдс. Как стало известно позднее, Филдс был сторонником ультраправых взглядов и проявлял интерес к идеологии нацизма. После произошедшего в городе был введен комендантский час.
http://www.rbc.ru/politics/19/08/2017/59986a1c9a794746261c328c