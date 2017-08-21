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Империя зла
Автомобиль въехал в толпу людей в Бельгии, есть раненые
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Гость 21 Августа 2017 в 18:17:43
Водитель автомобиля в Бельгии наехал на участников вечеринки, четверо получили ранения, один из них ранен тяжело, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Belga.



Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 21 августа, примерно около половины четвертого по местному времени, в городе Ассенуа в бельгийской провинции Люксембург.

Водитель автомобиля, в котором находились еще два человека, сбил людей умышленно, заявил представитель прокуратуры агентству.

Благодаря тому, что очевидцы преступления оперативно сообщили о произошедшем в полицию, стражи порядка смогли уже через час задержать подозреваемых.

Прокуратура не квалифицирует инцидент как теракт.

https://ria.ru/
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